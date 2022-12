TV namigi: Podelitev Zoisovih nagrad, Botri in Virtuozi V4

Ponedeljek, 19. decembra

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad: TV SLO 2 ob 21.00

Podelitev Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2022 Slo., 2022. Režija: Tomaž Letnar. Prenos. 75 min.

Podelitev nagrad za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Slovenske znanstvenice in znanstveniki vedno znova dokazujejo svojo znanstveno odličnost. Vsako leto vrhunske znanstvene dosežke nagradijo na podelitvi Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2022.

Slavnostna govornica bo Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, poročilo o delu odbora za podelitev nagrad in priznanj pa bo podala njegova predsednica prof. dr. Nataša Vaupotič.

Botri: POP TV ob 20.00

Kumovi. Hrv., 2022. 1. del. Igrajo: Nika Barišić, Dražen Bratulić, Velimir Cokljat, Konstantin Haag, Romina Knezić. Hum. nad. 65 min.

Botri Foto Pro Plus

Serija o boju med tremi družinami za prevlado v mestu, moč in denar. Čedni Janko je poročna priča, lepa Luce pa družica na poroki skupnih prijateljev. Po strastni noči v Zagrebu se razideta, misleč, da jima ni bilo usojeno. Ne slutita pa, da ju bo življenje kmalu zopet združilo prek sprtih družinskih vezi v majhnem mestu Zaglave, ki ga glavna cesta deli na dva skregana tabora.

Na eni strani je premožna delavska družina Macan, na drugi so mestni veljaki Akrapi, vmes pa izprijeni Gotovci. Toda vse tri družine so med seboj povezane in bodo odločale o usodi mesta. Bo ljubezen med Jankom in Luce močnejša od družinskega spora?

Virtuozi V4 + Slovenija: TV SLO 1 ob 17.50

Glasbeni šov talentov: polfinalni nastopi. 125 min.

Virtuozi V4 + Slovenija Foto Tv Slo

Virtuozi je mednarodni glasbeni šov talentov, v katerem se vsako leto predstavljajo nadarjeni mladi glasbeniki iz štirih držav: Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške, letos se predstavlja tudi gostujoča država – Slovenija.

Slovenski predstavniki tekmovanja so: Patricija Avšič (violina), Evelin Greblo (harfa), Julija Cante (klavir) in Maksim Gal-Šehić (saksofon). Njihove nastope bo ocenjevala žirija svetovno priznanih glasbenikov, kot so Placido Domingo, Stjepan Hauser, Gabriela Rachidi, Pablo Sainz Villegas, Harvey Goldsmith ...