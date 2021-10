TV namigi: Popoln planet: Ognjeniki in Neuničljivi boksar Paz

Nedelja, 10. oktrobra



Popoln planet: Ognjeniki: TV SLO 2 ob 20.05



Neuničljivi boksar: Kanal A ob 20.00

Umori na podeželju: Bajka o Volčjem lovcu: TV SLO 1 ob 20.00

Zemlja je popoln planet. Vse na našem svetu se zdi kot ustvarjeno za naš obstoj. Toda življenje na Zemlji lahko uspeva samo zaradi delovanja mogočnih sil narave: ognjenikov, Sonca, vremena, morja in ljudi. V prvem delu serije bomo izvedeli, da brez ognjenikov življenje na Zemlji sploh ne bi moglo nastati. Čeprav so ognjeniški izbruhi uničujoči, magma, ki priteče iz staljene sredice planeta, ustvarja novo kopno, ognjeniški pepel, bogat z minerali, pa rodovitno prst.Spremljamo boksarja Vinnyja Pazienzo »Pazmanskega vraga«, ki se je povzpel do svetovne slave po dveh zmagah na svetovnem prvenstvu, v lahki in poltežki kategoriji. Njegovo kariero je prekinila avtomobilska nesreča, v kateri si je hudo poškodoval hrbtenico; zdravniki niso bili prepričani, ali bo lahko sploh kdaj še hodil. Vendar trmasti boksar ni upošteval nasvetov in je kljub zdravniški prepovedi nadaljeval trening s kovinsko ortopedsko opornico za vrat, pri čemer mu je pomagal priznani trener Kevin Rooney. Komaj eno leto po usodni nesreči se je utrjeni Paz vrnil v ring ...Na spletu se bliskovito širi temačna zgodba o Volčjem lovcu, zmagovalka natečaja za najboljšo novodobno bajko, ki ga je razpisala podjetna lastnica spletne kavarne v vasici Little Worthy. Zgodba dobi še srhljivejši pridih, ko v bližnjem gozdu ubijejo vaškega kovača. Njegove prsi so razpraskane, vrat preboden, v glavi ima srebrno kroglo, na prizorišču so volčje sledi. Je Volčji lovec več kot le bajka?