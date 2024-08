TV namigi: posvojeni otrok, Ivan Tavčar in amiši

Torek, 27. avgusta

Joel: TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Joel. Arg., 2018. Režija: Carlos Sorin. Igrajo: Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, Ana Katz, Gustavo Daniele. Drama. 105 min.

Cecilia in Diego sta se pred kratkim preselila v odmaknjeno mestece v argentinski Patagoniji. Ona je učiteljica klavirja, on dela v lesni industriji. Ker ne moreta imeti otrok, sta se prijavila na posvojitveni seznam in čakata že kar nekaj časa. Ko končno tudi zanju prispe dobra novica, ki ji je ime Joel, sta vznemirjena, a srečna. Toda v socialnem centru jima povedo, da je Joel star že devet let, da je najprej živel z babico, nato ga je prevzel stric, ki je končal v zaporu.

Par otroka vseeno vzame in se po tihem že veseli novega družinskega življenja. A mine le nekaj dni, ko Cecilio pokličejo v šolo, češ da se Joel pred sošolci hvali z mamili ...

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Ivan Tavčar: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Špela Kuclar. Dok. odd. 25 min.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Ivan Tavčar Foto Tv Slo

Čeprav si je vse življenje želel postati gospod in ga je pot vodila celo na Dunaj, v beli Ljubljani pa je postal pomemben mož, se je Ivan Tavčar v zrelih letih najraje vračal v kraje, ki so ga navdihovali, v domačo Poljansko dolino.

Ob 100. obletnici Tavčarjeve smrti so njegovo pestro življenje in literarno udejstvovanje predstavili z voditeljico prof. dr. Urško Perenič, kulturnim zgodovinarjem ddr. Igorjem Grdino, odvetnikom dr. Petrom Čeferinom, kustosinjo Biljano Ristič, igralko Mileno Zupančič in igralci KD dr. Ivan Tavčar, ki so uprizorili nekaj zanimivih odlomkov iz njegovih del.

V deželi amišev: TV SLO 1 ob 20.25

En terre amish. Fr., 2022. Režija: Mélanie Van Der Ende. Dok. odd. 65 min.

V deželi amišev Foto Tv Slo

Amiši so en najbolj zaprtih skupnosti v ZDA. Pred verskim preganjanjem v Evropi so se tja zatekli na začetku 18. stoletja. So zelo konservativni kristjani, ki strogo sledijo Svetemu pismu. Nimajo avtomobilov, pitne vode, elektrike in telefonov. Toda tudi v to skupnost so začeli vdirati vplivi potrošniškega sveta.

V oddaji predstavniki treh generacij spregovorijo o tem, kako je na začetku 21. stoletja živeti v skladu s štiristo let starimi pravili.