TV namigi: Povezani z naravo, Tiger in Top Gear

Četrtek, 4. marca



Povezani z naravo: TV SLO 2 ob 20.00

Tiger: HBO ob 21.35

Tiger Foto HBO



Top Gear: Od A do Ž: Kanal A ob 14. 50

Top Gear: Od A do Ž Foto Pro Plus

Več kot polovica svetovnega prebivalstva danes živi v mestih in skorajda ne opazi več ugodnosti, ki jih tako življenje prinaša – od asfaltiranih cest, javnega transporta do tekoče vode.A etiopske planjave, mongolska prostranstva, amazonski pragozd, himalajske vasi ali večna led in sneg Arktike teh pridobitev meščanskega življenja ne ponujajo. Kako je živeti sredi narave? Ljudje imajo dostikrat popačene romantične predstave o življenju v naravi, a dejstvo je, da tako življenje zahteva veliko napora in iznajdljivosti. Šerpe iz Nepala na primer slovijo po svoji moči in vzdržljivosti, in to ni naključje ...Ravno te dni je odjeknila novica, da se je Tiger Woods poškodoval v prometni nesreči. Življenje slavnega igralca golfa je polno vzponov in padcev, in to razkriva tudi dokumentarec.Zgodba prinaša intimen portret športnega genija, čigar obsedenost in predanost golfu nista le prispevala k neslutenim višavam slave in uspeha, temveč sta obenem povzročila tudi njegov padec na dno, od koder se je potem nepričakovano vrnil ter leta 2019 zmagal na slavnem turnirju Masters. Dokumentarec prinaša arhivske posnetke ter intervjuje z nekaterimi ljudmi, ki ga najbolje poznajo: od nekdanjega caddyja do legend golfa in ženske v središču Tigerjevega spolnega škandala ...Angleški voditelji avtomobilistične franšize Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond in James May, so kar trinajst let zabavali gledalce s svojimi podvigi, ki so postali legendarni med ljubitelji avtomobilizma.Po abecednem vrstnem redu se bodo v tej dvodelni seriji spomnili najboljših, najbolj nevarnih in najbolj čudnih prispevkov voditeljev oddaje Top Gear, ki so navdušili gledalce in ljubitelje hitrosti po vsem svetu.