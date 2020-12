TV namigi: Povratnik, Kraljestvo in En in edini Ivan

Nedelja, 13. decembra

Da ameriška prostrana divjina ni posebej prijazna, ugotovi lovec Hugh Glass, ko ga napade grizli. Potem pa ves ranjen in razmesarjen ugotovi, da niso prijazni niti njegovi kolegi, ki ga oropajo, mu ubijejo sina in ga prepustijo usodi. A Hugh je odločen, da se ne bo vdal, žene pa ga tudi sla po maščevanju ...Surovost divjine, milina narave, srčnost bratstva in neustavljiva želja po maščevanju so motivi, ki sta jih do skrajnih meja skupaj prignala režiser Iñárritu in glavni igralec DiCaprio. Nekateri so rekli filmu pornografija bolečine, vsi pa so se strinjali, da je vrhunsko posnet.Izmišljena zgodba, ki pa so jo navdihnili resnični bombni napadi v Riadu 12. maja 2003, se vrti okrog ekipe agentov FBI, ki skuša pod vodstvom agenta Ronalda Fleuryja raziskati bombni napad na bivališča tujih delavcev v Savdski Arabiji. Savdski ambasador jim je dal za preiskavo na voljo le pet dni, ameriški ambasador pa bi najraje videl, da bi te dni izkoristili za fotografiranje. A Fleury je odločen stvari priti do dna.Čeprav se zdi, da gre za politični film s komentarjem, je v ozadju vendarle tipična akcijska ekstravaganca.Disneyjev film prinaša priredbo nagrajene knjige o zelo posebni živali ter nepozabno zgodbo o lepoti in prijateljstvu, moči predstave in pomenu tistega, čemur pravimo dom.Ivan je 180-kilogramski gorilji samec, ki si domovanje v predmestnem trgovskem centru deli s slonico Stello, psom Bobom in nekaterimi drugimi živalmi. Malo spominov ima na pragozd, kjer so ga kot mladiča ujeli, a ko se jim pridruži slonji mladič Ruby, to v njem zbudi globoka čustva. Z novo prijateljico skujeta načrt za pobeg iz ujetništva.