TV namigi: premier in opozicija na zagovoru, krvava Nevesta in neonacisti

Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo

S predsednikom vlade Robertom Golobom se bodo pogovarjali o zapletu s slovenskim kandidatom za komisarja, načrtovanih reformah in očitkih, da je vlada pravi čas zanje že zamudila, o kritikah, da popoplavna obnova poteka prepočasi, in drugih aktualnih vprašanjih. Pogovor s predsednikom vlade bo vodila Tanja Gobec.

Po pogovoru s predsednikom vlade bodo ob 20.40 vse to komentirali še s predsednikoma obeh opozicijskih strank, Janezom Janšo in Matejem Toninom. Pogovor z opozicijo bo vodila Rosvita Pesek.

Ubila bom Billa 1

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Kill Bill: Vol. 1. ZDA, 2003. Režija: Quentin Tarantino. Igrajo: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, David Carradine. Akc. film. 125 min.

»Nevesta« (Uma Thurman) je pripadala skupini vrhunskih morilk, potem pa se je odločila, da bo skupino zapustila in se poročila. A vodja skupine Bill (David Carradine) in druge morilke tega ne sprejmejo. Visoko nosečo jo v odmaknjeni kapeli v Teksasu napadejo na poročni dan in jo s pobitimi svati pustijo ležati v mlaki krvi, misleč, da je tudi ona mrtva. Pet let kasneje se »Nevesta« v bolnišnici zbudi iz kome in odloči za krvavo maščevanje.

Quentin Tarantino je po Jackie Brown potreboval šest let za naslednji film, ki ga je razdelil v dva dela. Vsebine ni, saj gre le za maščevanje. Je pa vsako soočenje Neveste z naslednjim sovražnikom samostojna vinjeta, od katerih mnoge delujejo odlično, spet druge pa tempo pokvarijo. Kljub vsemu se je zapisal med kultne filme.

Neonacisti in skrajni desničarji v Nemčiji

Germany's Neo-Nazis and the Far Right. ZDA, 2021. Režija: Evan Williams. Dok. odd. 60 min.

Skrajna desnica in njihovi napadi na Jude in priseljence so se v Nemčiji močno okrepili. Neonacisti so se infiltrirali tudi v varnostne službe, v nemško policijo in vojsko.

Na spletu se srečujejo v več sto različnih skupinah, kjer kličejo k nasilju. Po gozdovih se urijo na pravih vojaških vajah. Sodišča pa jim velikokrat niso kos, saj oblasti ne obvladajo ne spletnih orodij ne jezika, ki ga neonacisti uporabljajo. Pogosto se niti ne identificirajo kot nacisti, ampak kot varuhi svoje kulture, branik pred pretirano imigracijo.