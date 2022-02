TV namigi: Prešernovi nagrajenci, Pokličite Saula, Preverjeno

Torek, 8. februarja

Portreti Prešernovih nagrajencev: TV SLO 1 ob 21.25

Slo., 2022. Režija: Alma Lapajne in Aljaž Bastič. Dok. odd. 40 min.

V oddaji predstavljajo dobitnike najvišjih državnih priznanj na področju kulture. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman.

Nagrade Prešernovega sklada prejmejo pesnica in pisateljica Anja Štefan za literarno ustvarjalnost, dramska igralka Jette Ostan Vejrup za več vlog, skladatelj Damijan Močnik za opus vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt za vlogi v Simonu Boccanegri in Faustu, slikar Dušan Kirbiš za razstavo O izvoru podob v Galeriji mesta Ptuj ter režiserka Špela Čadež za animirani film Steakhouse.

Pokličite Saula: Brio ob 21.55

Better Call Saul. ZDA, 2015. 1. sezona. 1/10. Režija: Vince Gilligan. Igrajo: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando. Nan. 65 min.

V sestrski seriji kultne serije Kriva pota spoznamo pretkanega odvetnika Saula Goodmana v njegovi šest let mlajši različici na začetku svoje kariere, preden je postal slavni odvetnik najhujših zločincev.

Predstavlja se z imenom Jimmy McGill in je nepomemben odvetnik, ki si želi uspeti, v ta namen pa je pripravljen iti tudi z glavo skozi zid. Z zaslužkom, ki mu ga zagotavljajo trenutne stranke, se le s težavo prebija iz meseca v mesec. Poleg odvetniških obveznosti Jimmy skrbi za starejšega brata Chucka, preglavice pa mu začne povzročati mafijec Tuco Salamanca.

Preverjeno: POP TV ob 22.30

Slo., 2022. Vodi: Alenka Arko. Magazin. 60 min.

Predstavili bodo razkošje slovenskih protokolarnih objektov. Ali lahko v protokolarnem objektu najamemo sobo na bone in za kakšno ceno?

Slovenski les je dragocen in cenjen, a veliko ukradenega lesa konča v Avstriji in Italiji. Kako je mogoče, da nihče ne opazi na desetine tovornjakov, ki odvažajo ukradene hlode?

Kaj se dogaja po osnovnih šolah, zakaj se otroci, ki zaradi nasprotovanja testiranju niso hodili v šolo, zdaj množično vračajo?

Pa še, kako je ugleden član habsburške plemiške družine nezakonito uplenil medveda kapitalca.