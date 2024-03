TV namigi: Prevc, Pilon, Poletne dogodivščine in Wonka

Prevc (Premiera): TV SLO 2 ob 12.20

Slo., 2024. Režija: Tina Novak. Dok. portret. 30 min.

V dokumentarnem portretu, režiserke Tine Novak in scenaristke Polone Bertoncelj bo skakalec Peter Prevc gledalce popeljal skozi vzpone in padce svoje izjemne kariere.

Petnajst sezon je preživel v svetovnem pokalu, osvajal odličja na največjih tekmovanjih (štiri olimpijske medalje), osvojil prestižnega zlatega orla za novoletno turnejo in je edini skakalec, ki se lahko pohvali z dvema zmagama v skupnem seštevku svetovnega pokala, a le enim velikim kristalnim globusom. Po Petrovih stopinjah so se podali tudi sestra Nika ter brata Cene in Domen.

Peter Prevc bo razkril tudi, kako zahtevno je biti perfekcionist v smučarskih skokih.

Sklep Planice Smučarski poleti (M). Svetovni pokal, prenos iz Planice: TV SLO 2 ob 9.00 Z zadnjo posamično tekmo v poletih se bo zaključila sezona skokov in kariera Petra Prevca. Prenos poskusna serije bo ob 8.30 na MMC TV.

Immenhof: Poletne dogodivščine (Premiera): TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers. Nem., 2019. Režija: Sharon von Wietersheim. Igrajo: Leia Holtwick, Laura Berlin, Ella Päffgen, Moritz Bäckerling. Druž. drama. 130 min.

Sestre Lou, Charly in Emmie po očetovi smrti dan in noč skrbijo za konjski ranč na nemškem podeželju. Čeprav se z vsem srcem posvečajo skrbi za mogočne živali, se v poslovnem pogledu ne znajdejo najbolje, zato ranču grozi bankrot. Dekleta so tudi v hudem sporu z arogantnim lastnikom sosednjega ranča.

Franšiza filmov o sestrah, ki skrbijo za konje in se za ohranitev ranča spopadajo s številnimi zunanjimi sovražniki, je bila v 70. letih priljubljena TV-vsebina v Nemčiji, pred nekaj leti pa so jo zopet obudili.

Wonka (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wonka. VB/ZDA, 2023. Režija: Paul King. Igrajo: Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Hugh Grant, Olivia Colman. Pust. film. 120 min.

Ko ljudje slišijo ime Willy Wonka, starejši morda pomislijo na Gena Wilderja, malo mlajši pa na Johnnyja Deppa. Oba sta lik namreč odigrala v filmih. Ampak Wonka v podobi Timothéeja Chalameta ni tak kot onadva, niti ni tak kot v izvirniku, knjigi Roalda Dahla z naslovom Čarli in tovarna čokolade, ampak je še naiven mladenič, ki šele išče svoj prostor pod soncem in svoje mestu v svetu čokolade.

Ko Willy Wonka (Timothée Chalamet), poln upanja in široko odprtih oči, prispe v središče proizvodnje čokolade, ima pri sebi le nekaj srebrnikov in klobuk, poln sanj. Sanja, da bo odprl svojo tovarno čokolade, ki bi se lahko primerjala z največjimi na svetu. Toda v velikem in neprizanesljivem mestu Willyju hitro zmanjka denarja, kar ga pripelje do dela v bližnji pralnici. Čeprav se zdi, da so Willyjeve sanje skrhane, njegovi upi niso.

V tej očarljivi, slastni in na trenutke nevarni pustolovščini, Willy odkrije, da bo večina ljudi izbrala pot pohlepa, toda Willy ve, da za dežjem vedno posije sonce. Vse, kar resnično potrebuje, je slediti svojim sanjam in vedno verjeti vase.

Skozi moje oči (Premiera): TV SLO 1 ob 15.10

Slo., 2022. Režija: Igor Vrtačnik. Igrano-dok. film. 70 min.

To je film o opazovalcu in Parizu ob prelomu stoletja, ko v 20- letih postane epicenter sodobne umetnosti. Zbirališče prišlekov, ki iz vzhoda Evrope prihajajo v prestolnico umetnosti, živijo v upanju na umetniško slavo, ter v njegovi bohemi iščejo svoje mesto, večinoma iz dneva v dan, ter iz rok v usta. Med njimi je tudi nadarjen, doma že uveljavljen ter priznan slikar – Veno Pilon.

Atelje in skromno bivališče ima na bulvarju Montparnasse 75, o katerem Frederic Beigbeder zapiše: »Montparnasse je četrt, kjer kraljujejo seks, literatura in smrt.« Tu srečuje Henryja Millerja, Maxa Ernsta, Ossipa Zadkina, Giorgia De Chirica, Rolanda Oudoja ...

Po prihodu v Pariz je Pilon opustil slikanje, prevzela ga je fotografija. Pilonu v Parizu ni uspel preboj med najbolj znane fotografe, za kar sta bila kriva pretirana skromnost in pomanjkanje samozavesti. Je pa fotografiranje postalo njegov vir zaslužka, s katerim je preživljal družino. Leta 1968 se je vrnil v domovino, fotografiral pa je pravzaprav do zadnjega dne. Njegovi zadnji diapozitivi so bili odkriti šele pred kratkim.