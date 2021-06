TV namigi: Preživeti poletje, Jiří Kylián in Scout

Sreda, 9. junija

Preživeti poletje: TV SLO 1 ob 20.05



Eno leto v življenju koreografa Jiříja Kyliána: TV SLO 2 ob 20.10

Eno leto v življenju koreografa Jiříja Kyliána Foto Tv Slo

Scout: TV SLO 1 ob 21.35

Scout Foto Tv Slo

Film pripoveduje zgodbo o mladi podiplomski praktikantki psihologije Indre, ki ji zaupajo prevoz dveh mlajših pacientov, Paulisa in Juste, iz Vilne do psihiatrične klinike ob Baltskem morju. Indra ima sicer tudi sama težave z odnosi in komuniciranjem z ljudmi.Paulius trpi za bipolarno motnjo, zaradi katere se spreminja njegovo razpoloženje, Juste pa je potencialna samomorilka, ki zase misli, da ne potrebuje pomoči. Skupno potovanje se sprevrže v avanturo, med katero se potniki zbližajo in se drug drugemu pokažejo v najlepši luči, vendar ostaja vprašanje, ali jim bo uspelo premagati ali vsaj obvladati bolezen ...Film predstavlja vpogled v življenje in delo svetovno priznanega češkega koreografa Jiřija Kyliána.Posveča se dvema zanj pomembnima dogodkoma sezone 2018/2019, najprej premieri predstave Kylián – mostovi časa v Narodnem gledališču ob 100. obletnici nastanka Češkoslovaške. Drugi pomembni dogodek pa je podelitev viteškega reda, ki ga je koreograf prejel marca 2019. Jiří Kylián nas v filmu popelje v zakulisje obeh dogodkov.Film je kratka drama, v kateri je glavni junak profesionalni dirkač Gus. Zaradi svojih ambicij športnik ostane brez tistega, kar mu največ pomeni.Alex Cvetkov je mlad slovenski režiser, ki je končal Newyorško filmsko akademijo v Los Angelesu. Režiral je več reklamnih oglasov, glasbenih videov in kratkih filmov. Scout se je uvrstil v tekmovalni program enega največjih festivalov kratkega filma na svetu – L. A. Shorts.