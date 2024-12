TV namigi: Psom in Italijanom vstop prepovedan in Klub ženskih pesti

Sobota, 7. decembra

Inšpektor Ridley (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.05

Ridley. VB, 2024. 2. sezona. 1/8. Režija: Noreen Kershaw. Igrajo: Adrian Dunbar, Bronagh Waugh, Terence Maynard, Georgie Glen, George Bukhari. TV serija. 65 min.

Upokojeni inšpektor Alex​ Ridley (Adrian Dunbar) živi v odmaknjeni hiši ob jezeru, je ljubitelj glasbe in ko si zaželi družbe, se odpravi v lokalni bar, kjer ima prijatelje. Tudi v drugi sezoni kot policijski svetovalec pomaga Carol Farman, svoji nekdanji varovanki, ki je prevzela njegovo delovno mesto, ter višjemu inšpektorju Paulu Goodwinu ...

V mestu oropajo zlatarno in policija ujame enega od tatov, Ryana. Ta je pripravljen spregovoriti, a mu to prepreči odvetnik in ko zapušča sodišče, ga nekdo povozi. Policija zasliši njegovega znanca Liama, ker sumi, da je sodeloval pri ropu. Preiskava pripelje policijo na farmo konjev, kjer je poleti delal Ryan.

Športni namig Rokomet (Ž): Švica – Slovenija. Euro 2024, Dunaj TV SLO 3 ob 15.29 Arena 2 ob 15.25 TV SLO 2 ob 19.50 (posnetek)

Klub ženskih pesti (Premiera)

HBO ob 20.00

Bottoms. ZDA, 2023. Režija: Emma Seligman. Igrajo: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Kaia Gerber. Kom. 95 min.

V osvežujoče edinstveni komediji srednješolki P.J. in Josie ustanovita klub golih pesti, da bi izgubili nedolžnost z navijačicami. In njun nenavadni načrt celo deluje!

Srednješolki P.J. (Rachel Sennott) in Josie (Ayo Edebiri, ki jo bo kdo prepoznal iz serije The Bear) sta najboljši prijateljici in sta nepriljubljeni lezbijki, ki si želita izgubiti nedolžnost. V pomanjkanju boljše ideje so odločita ustanoviti klub golih pesti, kamor pod pretvezo ženske solidarnosti povabita še druga dekleta, posebej priljubljene in lepe navijačice.

Klub golih pesti postane senzacija in kmalu se najbolj priljubljena dekleta v šoli pretepajo v imenu samoobrambe. Toda P.J. in Josie imata kmalu vsega dovolj in odločita se vse skupaj končati, preden bi njun načrt razkrili.

Psom in Italijanom vstop prepovedan (Premiera)

TV SLO 1 ob 23.05

Interdit aux chiens et aux Italiens. Koprod., 2022. Režija: Alain Ughetto. Glasovi: Ariane Ascaride, Alain Ughetto, Stefano Paganini, Diego Giuliani, Christophe Gatto. Anim. film. 75 min.

Film je zasnovan kot režiserjev fiktivni dialog z babico Cesiro, ki jo sprašuje o vsem, kar ga zanima. To je pričevanje o izkušnji nedavnih generacij italijanskih izseljencev in poklon njihovemu pogumu.

Začetek 20. stoletja, vas Ughettera v severnem delu Italije, v kateri živi družina Ughetto. Življenje v tej regiji je postalo zelo težko in Ughettovi sanjajo o boljši prihodnosti na tujem. Legenda pripoveduje, da je Luigi Ughetto prečkal Alpe in začel novo življenje v Franciji, s tem pa za vselej spremenil usodo svoje ljubljene družine. Njegov vnuk odpotuje v preteklost, da bi podoživel njihovo zgodovino.