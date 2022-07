TV namigi: Quo vadis, Aida, Napaka Boeinga, Hitlerjeva bomba

Torek, 19. julija

Quo vadis, Aida?: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

BiH., 2020. Režija: Jasmila Žbanić. Igrajo: Jasna Djuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrovic, Johan Heldenbergh. Drama. 105 min.

Srebrenica, 11. julija 1995. Aida je domačinka, ki med vojno prevaja za Združene narode. Ko se v mesto začne zgrinjati srbska vojska, je kot prevajalka navzoča na napetem sestanku med visokim polkovnikom ZN Thomom Karremansom in županom Srebrenice. Predstavniki ZN obljubijo, da bodo napadli srbske sile, če bodo te prekršile ultimat, a jim nihče ne verjame ...

Film Jasmile Žbanić je bil nominiran za oskarja za mednarodni film, za bafto in beneškega zlatega leva. Poleg množice festivalskih nagrad je bil razglašen za evropski film leta.

Usodna napaka Boeinga: TV SLO 1 ob 20.55

Boeing's Fatal Flaw. ZDA, 2021. Režija: Thomas Jennings. Dok. odd. 60 min.

Usodna napaka Boeinga Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja osvetljuje tragični nesreči dveh Boeingovih letal 737 Max v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi. Preiskava je razkrila korporativno goljufanje in pomanjkljiv regulativni postopek. Bistvo težave pa je bil sistem programske opreme, ki naj bi potnikom zagotovil varnost, a jih je namesto tega pahnil v smrt, proizvajalec pa pilotov sploh ni seznanil, kako deluje in kako ukrepati v primeru okvare. A zgodba letala 737 max je bila v začetku zgodba o uspehu: še preden je bilo letalo izdelano je Boeing zanj prejel za milijone dolarjev naročil ...

Film je nastal v sodelovanju s preiskovalnimi novinarji New York Timesa.

Lov na Hitlerjevo bombo: National geographic ob 22.00

Hunting Hitler's Bomb. ZDA, 2022. Dok. odd. 60 min.

Lov na Hitlerjevo bombo Foto Nat. Geo

Kot bi šlo za zgodbo v romanu Dana Browna – ko profesor Koeth vstopi v pisarno na Univerzi Maryland, na mizi najde skrivnostno darilo v obliki težke kocke, zavite v rjav papir. Poleg nje je sporočilo: »Iz jedrskega reaktorja v Nemčiji, ki ga je hotel zgraditi Hitler. To je darilo Ninningerja.«

Koeth darilo odvije in ne more verjeti svojim očem. Je to kocka urana, povezana z nemškim jedrskim programom? Kako se je po 70. letih znašla v njegovi pisarni? Je Koethova kocka res Hitlerjeva?