TV namigi: resnica o Caryju, Hitler in film, ki je sprl Blake in Baldonija

Archie (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Archie. VB, 2023. 1/4. Režija: Paul Andrew Williams. Igrajo: Jason Isaacs, Laura Aikman, John-Pierre Linda, Stella Stocker, Jamie Chapman. Nad. 55 min.

Archibald Alexander Leach, bolj znan kot Cary Grant, za domače pa vedno Archie, se je rodil leta 1904 v Bristolu. Serija prikazuje igralčevo otroštvo, karierni vzpon in zrela leta, najbolj pa se posveča njegovemu odnosu z mamo Elsie in četrto ženo Dyan Cannon, ki je o življenju s slavnim igralcem napisala tudi knjigo spominov.

Prvi del serije vpelje tri pripovedne niti: otroštvo, ki ga zaznamuje bratova smrt, začetke burnega razmerja z Dyan Cannon in njegove nastope v starih letih, ko pripoveduje o svojem življenju.

Mlady Cary. Foto TVS

Zgodba Caryja Granta, enem največjih zvezdnikov Hollywooda v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, se v resnici bere kot najbolj neverjeten roman.To, da je Archie, fant, ki se je rodil v revščino angleškega Bristola, postal ameriški filmski zvezdnik, je skoraj manj neverjeten del zgodbe kot del, da je Cary od rane mladosti mislil, da ga je njegova mama zapustila in nato umrla. A resnica je bila povsem drugačna. Ko je bil Archie star devet let, je njegov oče mamo vtaknil v umobolnico, dečku pa se je zlagal, da ga je zapustila, in malo pozneje, da je umrla. Razlog? Oče se je zagledal v drugo žensko.

Cary Grant, zvezda hollywoodskih romantičnih komedij. Foto TVS

Archie je zato bežal od doma in nazadnje pristal v Ameriki, kjer si je ustvaril filmsko kariero. A tedaj je prejel klic iz domovine. Klical ga je umirajoči oče in priznal, da se mu je zlagal glede materine smrti. Cary je bil star 31 let, ko je izvedel, da ga mama ni zapustila in da tudi ni mrtva. Odhitel je v domovino in mamo spravil iz bolnišnice, a njuno vnovično srečanje ni pomenilo srečnega konca zgodbe, saj se Cary ni mogel znebiti občutka globoke žalosti, ki ga je nosil v sebi, ker ga je mama »zapustila«.

V seriji Archie (odraslega Caryja igra Jason Isaacs) igralec Danny Kaye posvari kolegico Dyan Cannon pred zvezo z njim: »Možje, ki imajo težave v odnosu s svojo materjo, to vedno prenesejo tudi na ženske, ki jih ljubijo.«

Pred serijo bo na sporedu še oddaja Televizorka, kjer bo o enem najbolj ikoničnih igralcev klasičnega Hollywooda spregovorila filozofinja dr. Jela Krečič.

Knjige, ki jih ni sežgal (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.20

The Books He Didn’T Burn. Nem., 2023. Režija: Claus Bredenbrock. Dok. odd. 60 min.

Knjige, ki jih ni sežgal. Foto TVS

Dokumentarec Knjige, ki jih ni sežgal ponuja kritični pogled na zgodovino zahodne miselnosti skozi preučevanje zasebne knjižnice Adolfa Hitlerja. Diktator in množični morilec si je ob koncu življenja lastil 16.000 knjig, od katerih jih je 1200 danes shranjenih v Kongresni knjižnici v Washingtonu.

Medtem ko mnogi še vedno omejujejo rasizem in antisemitizem na ideološke skrajnosti Zahoda, Hitlerjeva knjižnica kaže, da je bilo ravno nasprotno. Številne knjige v njegovi knjižnici so bile uspešnice že dolgo, preden so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, ideje v njih pa imajo močan vpliv vse do danes.

Konča se z nama (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

It Ends With Us. ZDA, 2024. Režija: Justin Baldoni. Igrajo: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate. Rom. drama. 130 min.

Prvi roman avtorice Colleen Hoover, prirejen za velika platna, pripoveduje zgodbo o Lily Bloom (Blake Lively), ženski, ki premaga travmatično otroštvo ter začne novo življenje v Bostonu, kjer bi rada odprla lastno podjetje.

Naključno srečanje z očarljivim nevrokirurgom Rylom Kincaidom (Justin Baldoni) vodi v ljubezen. Toda Lily kmalu začne pri Rylu opažati stvari, ki jo spominjajo na odnos njenih staršev.

Ko se nepričakovano pojavi njena prva ljubezen Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), se njen odnos z Rylom zamaje in Lily spozna, da se mora naučiti zanesti se na lastno moč, da bi sprejela nemogočo odločitev o svoji prihodnosti ...

Film je žal več pozornosti kot med predvajanjem sprožil po njem. Blake Lively je namreč vložila tožbo proti Baldoniju, v kateri ga obtožuje spolnega nadlegovanja in vodenja kampanje za uničenje njenega ugleda. V odgovor je Justin Baldoni vložil tožbo proti Blake Lively in njenemu možu Ryanu Reynoldsu zaradi obrekovanja, pri čemer zahteva 400 milijonov dolarjev odškodnine.

Velika majhna potovanja (Premiera)

TV SLO 1 ob 17.55

Big Little Journeys. VB, 2023. 1/3. Režija: Paul Williams. Dok. serija. 60 min.

Velika majhna potovanja. FotoTVS

Po svetu potuje na milijarde živali, ki se odpravljajo na neverjetna potovanja. Najosupljivejša pa so tista, na katera se podajo najmanjše. V tej dokumentarni seriji z najsodobnejšo snemalno tehniko spremljamo šest živalic na njihovi največji življenjski pustolovščini.

V prvem delu mora pravkar izvaljena želvica odracati skozi zapleten gozd do vode, ki ponuja varnost. Galagi so nočne živali, vendar se morajo v iskanju novega doma odpraviti v nenavadni svet svetlobe ...