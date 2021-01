TV namigi: Rogue One, Zadnja pravica in Rojena v Auschwitzu

Nedelja, 24. januarja



Rogue One: Zgodba vojne zvezd: Planet TV ob 19.45



Zadnja pravica: TV SLO 1 ob 15.10

Zadnja pravica Foto Tv Slo

Rojena v Auschwitzu: TV SLO 1 ob 22.05

Rojena v Auschwitzu Foto Tv Slo

Gre za samostojno zgodbo sage Vojna zvezd, postavljeno v čas izvirne trilogije.V času sporov skupina nepričakovanih junakov pod vodstvom predrzne ubežnice Jyn Erso združi moči v uporniški misiji, v kateri morajo ukrasti načrte za najmočnejše uničevalno orožje novoustanovljenega Imperija, Zvezdo smrti. Eden izmed ključnih dogodkov v kronologiji Vojne zvezd zbere običajne ljudi, ki se odločijo za neverjetne podvige, s tem pa galaksiji in njenim zatiranim prebivalcem ponudijo novo upanje.Uspešen odvetnik Daniel po dolgih letih pride na rojstno Irsko, da bi se udeležil materinega pogreba. Na Irskem skorajda nima več družinskih članov, le še najstniškega brata, ki trpi za avtistično motnjo. Daniel je odločen, da bo takoj po pogrebu letel nazaj v Ameriko, kamor želi odpeljati tudi brata, ki pa noče z njim.Po spletu naključij se namesto tega znajde na cesti z avtomobilom, neznano žensko po imenu Mary, bratom in krsto, ki jo mora prepeljati na drug konec otoka. Na poti se vsak spopade z zamolčanimi resnicami iz družinske in osebne zgodovine.Maja 1944 so v Auschwitz deportirali mlado Judinjo Vero. Bila je dva meseca noseča in Mengele jo je izbral za svoje nezaslišane poskuse. V taborišču se ji je rodila Angela, težka le kilogram. Skrivati jo je morala dolgih pet tednov, vse do osvoboditve taborišča.Angela je nato svojo hčer Kati vzgajala v karseda samostojno osebo, češ, človek nikoli ne ve, kdaj se bosta spet videli. Povsem nevede jo je vzgajala kot tisto, ki je preživela, in nanjo prenesla družinsko travmo, ki se je poprej zalezla tudi vanjo. Kati je dolgo živela z občutki krivde in neprimernosti, mučile so jo grozljive more.