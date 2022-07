TV namigi: Rop stoletja, Medvedek Paddington in Čeljust

Sobota, 30. julija

Rop stoletja: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

El robo del siglo. 2022. Režija: Ariel Winograd. Igrajo: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago. Akc. kom. 115 min.

Film je posnet po resničnih dogodkih, ki so leta 2006 dodobra razburili Argentino. Pri njegovem nastajanju je kot scenarist sodeloval tudi eden od takratnih glavnih udeležencev.

Film natančno opisuje priprave in izvedbo enega najbolj razvpitih bančnih ropov v zgodovini Argentine. Skupina storilcev je z lažnim orožjem vdrla v banko v manjšem kraju v bližini Buenos Airesa, se v njej zabarikadirala z več talci in začela prazniti sefe. Med pogajanji s policijo so roparji uspešno zavlačevali, nagrabili več kot 15 mio ameriških dolarjev in pobegnili neznano kam. Ampak kot vsak skoraj popoln zločin je imel tudi ta šibko točko ...

Medvedek Paddington: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od)

Paddington. VB, 2014. Režija: Paul King. Igrajo: Sally Hawkins, Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Julie Walters. Glasovi: Mirko Medved, Aleksander Golja, Tina Ogrin, Katja Ogrin. Anim. film. 100 min.

Družinska komedija o priljubljenem liku iz otroških knjig Michaela Bonda, počlovečenem medvedku Paddingtonu

Film spremlja zabavne dogodivščine mladega perujskega medvedka, ki v London pripotuje v iskanju novega doma. Sam samcat in izgubljen tava po londonski postaji Paddington in najedati ga začenja strah, da mestno življenje morda le ni takšno, kot si je zamišljal – dokler ne spozna družine Brown, ki prebere na roko spisano sporočilo, obešeno okoli njegovega vratu: »Poskrbite, prosim, za tega medveda. Hvala.«

Čeljust: Kanal A ob 22.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jawbone. VB, 2017. Režija: Thomas Napper. Igrajo: Ian McShane, Ray Winstone, Michael Smiley, Johnny Harris, Jon Pegg. Drama. 105 min.

Čeljust Foto Pro Plus

Nekdanji boksarski prvak Jimmy McCabe (Johnny Harris, ki je tudi scenarist filma) upa na nov začetek in novo upanje, a ga nenehno išče na napačnih mestih. Je namreč odvisen od alkohola in tik pred tem, da izgubi dom.

Ko doseže dno, se vrne v boksarski klub iz otroštva in k edini družini, ki mu je ostala – lastniku telovadnice Billu, prijatelju Eddiju in promotorju Joeju. Jimmy se ponovno odpravi v ring in začne trenirati ter tvega svoje življenje, da bi si priboril spoštovanje in spet dostojno zaživel.