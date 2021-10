TV namigi: Rosina poroka, Ukradeno otroštvo in Godzila

Sreda, 13. oktobra



Rosina poroka: TV SLO 1 ob 20.05

Ukradeno otroštvo: TV SLO 2 ob 23.40

Godzila: Kanal A ob 20.00

Rosa je prijetna petinštiridesetletnica, šivilja pri filmskem studiu in teta v zelo zahtevni družini, v kateri vsi računajo na njeno pomoč; oče, ki je po materini smrti osamljen, bi se rad preselil k njej, brat Armando potrebuje varstvo za svoja otroka, sestra Violeta je tudi zelo zaposlena in jo vsak trenutek potrebuje. In potem je tu še Lidia, Rosina hči z dojenčkoma, ki se zdi obupana in depresivna.Živjenje v Manchestru, kamor se je preselila k fantu, se namreč ni začelo, kakor je pričakovala. Rosa nenadoma ugotovi, da je vse življenje živela za druge, sebe pa je zanemarjala. To se mora končati, stvari mora vzeti v svoje roke ...Dokumentarec pripoveduje o ukradenih otrocih, ki so bili zaradi raznarodovalne politike med letoma 1941 in 1945 s Celjskega nasilno odpeljali v Nemčijo. Sestavljen je iz neposrednih pričevanj o trpkih spominih na vojne dni, preživete v nemških prevzgojnih taboriščih za otroke, in o njihovem bridkem, ukradenem otroštvu v letih nacističnega nasilja nad slovenskim narodom.Spomine na vojne dni so pripovedovali Stanislava Završnik, Cilka Cevec, Vlado Guna, Jožica Jug, Jožefa Komerički, Konrad Jurkovšek, Marija Mužič, Ana Selčan, Milena Žerič, Minka Kačičnik, Lizika Lacko, Jože Pajer, Janez Štiglic, Zdenka Privšek, Janez Deželak, Janez Žmavc in zgodovinarka Andreja Rihter.Leta 1999 je japonsko jedrsko elektrarno Janjira prizadela katastrofa. Petnajst let kasneje je ameriški fizik Joe Brody še vedno prepričan, da vzrok ni bila naravna nesreča, ampak je šlo za zaroto političnih vrhov. Njihovi skrivni poskusi so namreč zbudili grozljivo pošast, ki se zdaj vrača bolj smrtonosna kot kdaj koli prej ...Drugi poskus Hollywooda z Garethom Edwardsom na režijskem stolčku je eden boljših filmov katastrofe zadnjih let.