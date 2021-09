TV namigi: Saj ste nori, Joker in Ex machina

Sobota, 18. septembra





Saj ste nori: TV SLO 2 ob 20.05

Joker: TV SLO 1 ob 20.00

Joker Foto Tv Slo

Ex machina: TV SLO 1 ob 22.45

Ex machina Foto Tv Slo

Družinska drama po resničnih dogodkih. Roman in Camille se zdita srečen par. Imata odraščajoči hčeri, dobri službi, uvidevne starše in dobre prijatelje. Toda Roman vsem nekaj prikriva …Podlegel je namreč močni odvisnosti od kokaina, ki lahko ogrozi vso družino. Ko se njuna najmlajša hči nenadoma znajde na urgenci, v njenem urinu odkrijejo sledi kokaina. Prav tako v laseh starejše hčerke in žene. Po policijski preiskavi hoče socialna služba staršem odvzeti otroka, toda Camille se bori zanju. Izkaže se, da je bila tudi sama žrtev moževe nepazljivosti, zato lahko hčeri obdrži.En tekmovalec v bitki s časom, dvanajst vprašanj na poti do visoke denarne nagrade, sedem jokerjev za srečo in eno pravilo: ni umika! Le znanje, strategija in sreča vodijo do vrha. A kako na njem ostati?V prvi oddaji nove sezone se bo v kvizu Joker preizkusil gledališki igralec, komedijant in šaljivec Konrad Kondi Pižorn iz Litije. Sodelovanje v Jokerju bo vzel povsem resno, a iz svoje kože ne more, poskrbel bo, da bo prva oddaja zares kratkočasna. Zase pravi da rad dolgo spi, pojé vse, kar mu skuha njegova žena in skupaj z njo neskončno rad sprehaja psa Berka. Vlogo super jokerja je zaupal prijatelju, harmonikarju Viliju Bonči.Eden bolj provokativnih znanstvenofantastičnih filmov zadnjih let o umetni inteligenci. Ta se vedno bolj odmika od znanstvene fantastike in postaja stvarnost. Odličen prvenec je bil leta 2016 nagrajen z oskarjem za posebne efekte.Caleb, 24-letni računalniški programer, zmaga na službenem tekmovanju in osvoji glavno nagrado, ki mu prinese enotedensko druženje z genialnim direktorjem podjetja. Ko prispe do koče na samotnem kraju v gorah, ugotovi, da je direktorjev dom raziskovalna ustanova, v kateri poteka največji znanstveni dogodek v zgodovini. Tudi sam bo sodeloval v njem – komuniciral bo s prvo resnično umetno inteligenco na svetu, v podobi lepe robotke. Povsem prevzet nad dogajanjem ne sluti, da se bo osupljiv eksperiment sprevrgel v nevarno psihološko bitko.