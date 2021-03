TV namigi: Samo ženska, Krik in Ku'damm 56

Sreda, 31. marca



Samo ženska: TV SLO 1 ob 20.05





Krik: TV SLO 1 ob 22.50

Krik Foto Tv Slo



Ku'damm 56: TV SLO 2 ob 21.50

Ku'damm 56 Foto Tv Slo

Film, posnet po resničnih dogodkih v Nemčiji leta 2006. Na avtobusni postaji v Berlinu Nuri ustreli svojo sestro Aynur. Preden se je to zgodilo, je Aynur, ne da bi kar koli posumila, pospremila brata do avtobusne postaje, nekaj sto metrov stran od svojega stanovanja, v katerem je spal njen petletni sin Can. Potem so odjeknili streli … Kako se je lahko zgodilo kaj takega?V filmu Aynur pripoveduje lastno zgodbo. Kot mlado dekle jo je kurdsko sorodstvo v Nemčiji poročilo z nasilnežem iz svojih krogov. Po letu dni je ubežala nasilju in se zatekla nazaj k svoji družini, ki pa jo zavrne češ da je s pobegom umazala družinsko čast ...O spolnih zlorabah otrok ne govorimo prav veliko. Čeprav je mnogim že sama misel, da nekdo spolno zlorablja otroka, nepojmljiva, raziskave kažejo, da je bil pri nas zlorabljen vsak peti človek. Pred tem si ne smemo zatiskati oči, saj vsaka zloraba trajno zaznamuje otrokovo življenje, tudi v kasnejšem obdobju. Žal se največ zlorab zgodi znotraj ožjega družinskega kroga.O svojih izkušnjah so spregovorile tri pogumne ženske, vsaka s svojo zgodbo, ki je zaznamovala njihova življenja. Številne izkušnje, ki jih je med preiskovanjem teh zločinov nad otroki doživel kot kriminalist, je opisal tudi Robert Tekavec, ki je med drugim naletel tudi na grozljiv priročnik z opisi, kako naj poteka spolna zloraba nad otrokom.Berlin, 1956. Caterina Schöllack vodi plesno šolo, ki je zbirališče mladih, kjer se poleg plesa učijo tudi lepega vedenja. Caterinina glavna skrb je sicer, da bi svojim trem hčerkam priskrbela najboljšo možno vzgojo, beri: najboljšega možnega snubca. Zdi se, da najstarejša in najmlajša hčerka, Helga in Eva, ubogljivo stopata po začrtani poti, le srednja, Monika, se upira. Dekle je zdaj odkrilo celo rock'n'roll ...Dober portret povojnega Berlina, prepleten z zabavno zgodbo, razgibano glasbo in odlično kostumografijo, je bil v domači Nemčiji uspešnica.