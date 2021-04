TV namigi: Sanjski moški, Ljubezen in Pogreb princa Filipa

Sobota, 17. aprila

Sanjski moški: POP TV ob 20.00





Ljubezen na prvo bolezen: TV SLO 2 ob 20.00





Pogrebna slovesnost princa Filipa: Planet TV ob 15.40

Sanjski moški je tridesetletni Gregor Čeglaj, ki bo v oddaji poskušal najti ljubezen svojega življenja. Resničnostni šov Sanjski moški velja za enega najuspešnejših šovov na svetu in je tudi prvi resničnosti šov, ki so ga leta 2004 izvedli v Sloveniji.Za Gregorjevo srce se bo pred kamero borilo osemnajst deklet, ki so med seboj popolnoma različna, stara med 18 in 39 let, in zanimivo bo videti, kako bo sanjski Gregor krmaril med svojimi oboževalkami.Niti med sanjskim moškim in njegovimi dekleti bo ob sobotnih in nedeljskih večerih povezoval in razpletal voditelj Peter Poles. Najprej pa mora Gregor spoznati svoja dekleta ...Film o pakistanskem komiku Kumailu, ki nekega večera na stendapovskem nastopu spozna podiplomsko študentko Emily. Šlo naj bi za bežno razmerje za eno noč, vendar to preraste v resnejšo zvezo. Zaradi tega se Kumailovo življenje zaplete, saj njegovi starši muslimani pričakujejo, da si bo izbral pakistansko dekle. Ko Emily obleži zaradi skrivnostne bolezni, Kumail spozna njene starše, Beth in Terryja, obenem pa mora zdržati pritisk doma.Absurdna zgodba temelji na resničnih dogodkih iz Nanjianijevega življenja, a kar ga povzdigne nad večino žanra, je mojstrska kombinacija pristno čustvenih scen in humorja.V petek, 9. aprila, je v starosti 99 let umrl princ Filip, vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Elizabete II. Filip se je s kraljico Elizabeto poročil leta 1946 in se tedaj odrekel svojemu grškemu plemiškemu naslovu in postal angleški državljan. Ker ni želel državniškega pogreba, njegova krsta na bila na ogled javnosti, ampak je do pogreba ležal v zasebni kapeli dvorca Windsor.Krsto, ovito v njegovo osebno zastavo, na kateri je upodobljeno njegovo grško poreklo in njegovi britanski plemiški naslovi, bodo na dan pogreba prepeljali v kapelo svetega Jurija. Krsto bodo peš spremljali člani kraljeve družine, kraljico pa bodo prepeljali v kapelo.