TV namigi: Sarajevo, 1425 dni groze, Vse tisto in FBI

Mednarodna obzorja: Sarajevo, 1425 dni groze: TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2023. Avtorica: Jelena Aščić. 55 min.

Ob 30-letnici začetka obleganja Sarajeva, ki velja za najdaljše obleganje kakega mesta v novejši zgodovini, so posneli pretresljiva pričevanja ljudi, ki so pod okupacijo preživeli skoraj štiri leta. Kakšno je bilo življenje brez elektrike, vode, hrane, ob stalni grožnji smrti, ki je v obliki vsega mogočega orožja prežala z okoliških hribov? O neizmerni bolečini so spregovorili starši, ki so jim drobci granat in ostrostrelski naboji ubili otroke.

Avtorici Jeleni Aščić se je v Sarajevu pridružil snemalec Gregor Naglav.

Vse tisto, o čemer smo vedno molčali: TV SLO 1 ob 20.00

Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Fr., 2022. 1/9. Režija: Miguel Courtois. Igrajo: Noemi Besedes, Jean Reno, Alexandra Maria Lara, Martina García, Alex Brendemühl. Hum. nad. 40 min.

Grafična oblikovalka Julia Saurel je na pogrebu svojega očeta na dan, ko bi se morala poročiti z zaročencem Adamom. Naslednji dan ji dostavijo nepričakovano pošiljko: veliko leseno škatlo.

Na Julijino grozo je v zaboju humanoid, kopija njenega očeta Michela. Videti je kot oče in tudi glas ima njegov. Juliji pojasni, da bo njegova baterija trajala le šest dni; šest dni, da nadomestita izgubljeni čas in pokrpata zapleten odnos. Julia se z očetom odpravi v Bruges, kjer bi sicer morala preživeti medene tedne z Adamom.

FBI: Najbolj iskani: Fox Crime ob 22.00

FBI: Most Wanted. ZDA, 2022. 4. sezona. 1/14. Režija: Peter Stebbings. Igrajo: Dylan McDermott, Alexa Davalos, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Edwin Hodge. Nad. 60 min.

Serija spremlja delo oddelka FBI, ki išče najbolj zloglasne zločince s seznama iskanih oseb.

Barnes se vrne s porodniškega dopusta in prvič sreča Remyja. Remy razkrije, da se je Ortiz za stalno preselil nazaj v Los Angeles, da bi še naprej skrbel za svojega bolnega očeta. Ekipa tokrat raziskuje povezavo med štiričlansko družino, ki so jo našli mrtvo v motelu v Georgii, in prodajo nezakonitega strelnega orožja.