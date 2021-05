TV namigi: Sherlock Holmes, Zgodbe Kristine Brenkove in Tednik

Ponedeljek, 3. maja



Sherlock Holmes: Kanal A ob 20.00

Zgodbe Kristine Brenkove: TV SLO 2 on 18.00

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Sherlock Holmes slovi po tem, da najde resnico v srcu najbolj zapletenih skrivnosti. S pomočjo dr. Johna Watsona, zaupanja vrednega zaveznika, je slavni detektiv neprimerljiv v lovu na kriminalce, saj včasih uporabi svoje izjemne sposobnosti opazovanja, drugič veščine sklepanja ali pa kar silo svojih pesti. Ko London doživi serijo nasilnih ritualnih umorov, Holmes in Watson prispeta ravno še pravočasno, da rešita zadnjo žrtev in razkrinkata morilca ...Downey je odličen, film malo manj, a vseeno zabaven.Kdo ne pozna Pike Nogavičke, ene od najbolj zanimivih otroških knjižnih junakinj? Slovensko jezikovno podobo ji je dala Kristina Brenkova. Rodovi slovenskih bralcev še zdaj uživajo v njenih dogodivščinah, ki jih je v slovenščino prevedla Kristina Brenkova, izjemna prevajalka, zbiralka pravljic, urednica in pisateljica.Snemalna ekipa je ujela še njene zadnje iskrive spomine. Tako se v dokumentarnem filmu prepletajo njeni pogledi na pravljice, na vojna leta, ko je bila kurirka Prežihovega Voranca. Ustvarjalci filma so izpostavili življenjski čar Kristine Brenkove, tudi s pomočjo i njenih sodelavk, prijateljic – vrhunskih ilustratork Marjance Jemec Božič, Ančke Gošnik Godec in Marlenke Stupica.Že eno leto smo doma, daleč od mesta, sošolcev in prijateljev, internetna povezava je slaba, volja do študija in do življenja usiha. Smo izgubljena generacija, opozarjajo študenti.Koliko je vredno življenje starostnikov? V domovih za starejše je umrla skoraj polovica vseh umrlih s covidom 19 pri nas. Koliko jih je zbolelo zaradi osamitve? Kdo je odgovoren?Drežniška koza, štajerska kokoš, kraški ovčar, ... V Sloveniji je kar sedem avtohtonih pasem domačih živali tik pred izumrtjem. Bomo vendarle poskrbeli, da jih ohranimo?