TV namigi: skrivnosti neke matere in najvplivnejši princ na svetu

Torek, 12 novembra

Maryjin svet (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Maryland. VB, 2023. 1/3. Režija: Susan Tully. Igrajo: Suranne Jones, Eve Best, Stockard Channing, Hugh Quarshie, George Costigan. Miniserija. 55 min.

Odtujeni sestri Becca (Suranne Jones) in Rosaline (Eve Best) izvesta, da so našli truplo njune matere na otoku Man, čeprav naj bi mama v resnici s prijateljico počitnikovala v Walesu. Odpotujeta na otok, da bi prepoznali truplo in ugotovili, kaj je njuna mati počela na kraju, ki ga še nikoli nista obiskali in ne vesta, zakaj bi ga mati.

Počasi se jima začne razkrivati njeno skrivno življenje, o katerem se jima ni niti sanjalo. Medtem ko raziskujeta, kaj se je dogajalo z mamo, se izkaže, da skrivnosti ni imela le njuna pokojna mati, ampak da je bilo tudi med sestrama veliko zamolčanega. Brskanje po družinski preteklosti tako odpira stare rane.

Maryjin svet je ganljivo, tudi zabavno in na trenutke težko raziskovanje družinske dinamike in medsebojnih odnosov.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Enigma – skrivnost iz morja (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2024. Režija: Božo Grlj. Dok. odd. 30 min.

Enigma. Foto Park vojaške zgodovine

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je potapljač in upravitelj piranskega akvarija v morju blizu Umaga naletel na zanimivo najdbo – nemški šifrirni stroj Enigma, ki se je leta 1945 potopila na nemškem minolovcu.

Nanjo so zaradi različnih razlogov pozabili do julija 2021, ko je prišla v muzejsko zbirko Parka vojaške zgodovine Pivka. Naprava ni bila v dobrem stanju, vendar jo je strokovnjakom uspelo ne samo rešiti, ampak tudi raziskati in opisati njeno zgodbo. Scenaristka oddaje je Tatjana Markošek

Kraljestvo najvplivnejšega princa na svetu: Igra prestolov (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.35

The Kingdom: The Ruthless Rise Of A Saudi Prince. VB, 2024. 1/2. Režija: Colin Murray. Dok. serija. 60 min.

Kraljestvo najvplivnejšega princa na svetu: Igra prestolov. Foto TVS

Oče Mohameda bin Salmana, kralj Salman, je bolehen in se redko pojavlja v javnosti, zato MBS, kot kličejo prestolonaslednika, v resnici vodi državo. Dvodelna britanska dokumentarna serija prikazuje njegov vzpon na oblast in spremembe, ki jih je uvedel v Savdski Arabiji – od tega, da smejo ženske voziti avto, do vrhunskih športnih in zabavnih prireditev. Toda bin Salman je sporna osebnost. Med drugim mu pripisujejo odgovornost za naročilo umora savdskoarabskega novinarja Džamala Hašokdžija v Carigradu leta 2018. V seriji o bin Salmanu pripovedujejo njegovi prijatelji in svetovalci, zahodni diplomati, pa tudi savdskoarabski oporečniki, ki so pred zatiralskim režimom pobegnili v tujino.

Mohamed bin Salman je bil sicer do svojega 25. leta obroben član savdskoarabske kraljeve družine. Iz objestnega najstnika je zrasel v častihlepnega mladeniča, ki si je prizadeval postati uspešen poslovnež. Ko je njegov oče leta 2011 nepričakovano zasedel prestol, je Mohamed postal njegova desna roka in si prilaščal vse več pristojnosti, kar v absolutni monarhiji, kot je Savdska Arabija, ni bilo težko. Še preden je s spletkarjenjem in izsiljevanjem iz vrste za prestol izrinil svoja bratranca in postal prestolonaslednik, je že sklenil prijateljstvo s takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.