TV namigi: Skrivnosti spanca, Zimska vrtnica in Odkupnina

Torek, 11. maja





Skrivnosti spanca: TV SLO ob 20.00

Zimska vrtnica: TV SLO 2 ob 21.00

Odkupnina: Brio ob 21.55

Človek prespi približno tretjino svojega življenja. A možgani med spanjem ne počivajo, le da se tega ne zavedamo. Spijo vse živali, tudi mušice, črvi, meduze, kiti in hobotnice, ki imajo zelo drugačen genom od človekovega. Kaj nam torej omogoča dober spanec in kakšne so posledice, če ga ni?Znanstveniki so pokukali v naše možgane in preverili, kaj konkretno se dogaja, ko spimo, in kako naš spanec oziroma pomanjkanje tega vpliva na uravnavanje čustev, na odstranjevanje navlake iz naših možganov pa tudi na naš spomin. Kot so ugotovili pri spremljanju malčkov, ki so se učili novih besed, je očitno, da že kratek dremež pomaga, da novo pridobljeno informacijo ohranimo.Piše se leto 1962. Mladega poročevalca New York Timesa, Michaela, pošljejo v Evropo, kjer naj bi raziskal življenje filozofinje in feministke Edith Stein, ki je delovala v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji.Edith se je v času svojega dejavnega življenja spreobrnila in postala goreča katoličanka, ki se je zavzemala za ukinitev diskriminacije do Judov. Pisala je papežu in nemškim škofom, a je dosegla le to, da so jo internirali v Auschwitz, kjer so jo leta 1942 tudi usmrtili. Leta 1998 jo je Janez Pavel II. razglasil za svetnico Rimskokatoliške cerkve.Serija spremlja izkušenega pogajalca Erica Beaumonta, ki skupaj s svojo ekipo posreduje v kriznih situacijah in s svojim vpogledom v človeško vedenje rešuje najtežje primere ugrabitev. Eric se izogiba nasilju, tudi ko se mora soočiti z najnevarnejšimi kriminalci na svetu. Zaradi njegovih manipulacijskih sposobnosti pa se pogosto zapletejo tudi odnosi z družino, prijatelji in sodelavci.V prvi epizodi Eric svoji ekipi predstavi novo članico Maxine Carlson, ki se želi dokazati in jim pomagati pri nevarnem primeru ugrabitve.