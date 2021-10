TV namigi: Sledi tisočletij, Feri Novak in Razkošje

Torek, 26. oktobra

Sledi tisočletij: Dediščina Deželnega muzeja v Ljubljani: TV SLO 1 ob 20.55

Slo., 2021. Režija: Amir Muratović. Dok. film. 60 min.

Narodni muzej Slovenije je najstarejša neprekinjeno delujoča muzejska ustanova na Slovenskem. V 200 letih je shranila za 100.000 let zgodovine. Skozi zgodovino in sedanjost muzeja nas bo vodila jubilejna razstava Zlata sled.

Film spremlja pripravljanje koncepta postavitve, skrb restavratorjev in konservatorjev za predmete, postavljanje razstave in njeno končno podobo. Ob ustanovitvi takratnega Deželnega muzeja so se obrnili na 'domoljubne prijatelje znanosti'. Prve zbirke so muzeju podarili grofje Zois, Hohenwart, Hladnik, Erberg, Repežič, župan Hradecki ter škofa Wolf in Baraga.

Mož, ki je dal provinci mesto – Feri Novak: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2021. Režija: Štefan Celec. Dok. film. 60 min.

Prekmurski arhitekt Feri Novak, študent pri znamenitem Le Corbusieru, je Mursko Soboto spremenil v moderno mesto in ji dal svoj pečat.

Arhitekt Le Corbusier in izpopolnjevanje v pariškem ateljeju sta gotovo močno vplivala na nadaljnje delovanje mladega, vendar že pred tem uveljavljenega prekmurskega arhitekta. Pred prihodom v Pariz je Novak zasnoval v Murski Soboti vilo Keršovan leta 1931, vilo dr. Vučaka 1932, vilo Koltaj 1933, kopališče 1934/35, Delavski dom 1936 in vilo dr. Sedlačka v Radencih in se udeležil nekaterih natečajev ter izvedel še vrsto drugih del.

Temna stran razkošja: TV SLO 2 ob 20.05

Luxury: Behind the Mirror. Fr., 2018. Režija: Zoé de Bussierre. Dok. film. 55 min.

Raziskovalna dokumentarna oddaja razkriva bedo, ki se skriva za bliščem trga z razkošnim blagom. V svetu razkošnih izdelkov so usnjeni med tistimi, ki prinašajo največ dobička, priznanim podjetjem celo 70-odstotni delež. A od kod izvira to usnje? Večino surovine obarvajo na razmeroma majhnem območju v Toskani v Italiji, kjer najbolj umazana in nevarna dela za neprimerno plačilo opravljajo priseljenci. Te lastniki obratov povrhu pogosto ustrahujejo, pretepajo in tako utišajo zahteve po pravičnejši obravnavi.