TV namigi: Slovenija ima talent, Lonec z zlatniki in Pingvini

Nedelja, 19. decembra

Slovenija ima talent: POP TV ob 20.00

Slo., 2021. Vodita: Peter Poles in Sašo Stare. Resn. šov. 195 min.

Osma sezona oddaje Slovenija ima talent se približuje koncu, pred nami je samo še odločilno dejanje, v katerega se podaja deset finalistov. Poseben gost oddaje bo Jan Plestenjak.

V svoji najboljši izvedbi se nam bodo predstavili finalisti Tajda Korče, duo De Liri, Marko Stanković, Maša Ferme, Tina Pezdirec, Tamia Šeme, Dino Petrić, Suzana in Julija, Ana Grdadolnik in Martin Arbi.

Vsak izmed njih je odličen in nekaj posebnega, a na zmagovalnem mestu je prostor samo za enega, ki bo dobil nagrado v višini 50.000 evrov!

Lonec z zlatniki – nekaj rund s Shanom Macgowanom: TV SLO 2 ob 21.45

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane Macgowan. Koprod., 2020. Režija: Julien Temple. Dok. film. 130 min.

Lonec z zlatniki - nekaj rund s Shanom Macgowanom Foto Tv Slo

Dokumentarni film režiserja Juliena Templa je prikaz razburkanega življenja Shana MacGowana, znamenitega vokalista in tekstopisca, frontmana glasbene skupine The Pogues, ki je učinkovito združil tradicionalno irsko glasbo z energičnostjo pank roka.

Film je preplet dragocenih arhivskih posnetkov ustvarjanja skupine in življenja MacGowanove družine. Bogatijo ga tudi animacije priznanega avtorja Ralpha Steadmana.

Spoznajmo pingvine: TV SLO 2 ob 20.45

Penguins: Meet the Family. VB, 2020. Dok. TV-film. 60 min.

Spoznajmo pingvine Foto Tv Slo

Pingvini so se najprej razvili na kraju, kjer jih najbrž ne bi pričakovali – na Novi Zelandiji, in sicer pred več kot 60 milijoni let. Živijo celo v puščavah, deževnih gozdovih in tudi mestih južne poloble.

V dokumentarni oddaji spoznamo vseh neverjetnih 18 vrst. Dokumentarec vsebuje tudi prej še nevidene satelitske posnetke, ki prikazujejo doslej neznane kolonije teh ptic, ki ne letijo. Prikaže pa tudi izzive, pred katerimi se znajdejo pingvini.