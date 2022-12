TV namigi: Slovo, Vipava in Policijska družina

Sreda, 14. decembra

Slovo: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Farewell. Kit., 2019. Režija: Lulu Wang. Igrajo: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo, Hong Lu, Hong Lin. Drama. 110 min.

Ko Billi, Američanka, ki je bila rojena na Kitajskem, izve, da je njena babica Naj Naj hudo zbolela, se vrne v domovino svojih prednikov, v kitajsko mesto Čangčun. Tam odkrije, da se je vsa družina odločila babici zamolčati diagnozo in tudi dejstvo, da je pred njo le še nekaj dni življenja.

Namesto tega priredijo improvizirano poroko, ki naj bi vnovič združila svojce, razseljene v tujini. Medtem ko se Billi seznanja z družinskimi pričakovanji in vrednotami, ugotovi, da je razlogov za slavje veliko. Med drugim ima priložnost, da spet odkrije deželo, ki jo je zapustila kot otrok.

Mestne promenade: Vipava: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Mestne promenade: Vipava Foto Tvspored-service Tv Slo

V drugem delu nove sezone se predstavlja Vipava. Vipavska plemiška rodbina Lanthieri je bistveno zaznamovala zgodovino kraja in okolice, zgradili so dvorca v centru Vipave in Zemono v neposredni bližini, po rodbini pa so poimenovali tudi serijo vin – Lanthieri.

Ob kulturni dediščini bo predstavljena tudi naravna dediščina izvirov reke Vipave, ki jo je zaradi obrambe pred turškimi vpadi želel z obrambnimi napravami zajeziti Leonardo da Vinci. Vipavsko grajsko dediščino bo gledalcem predstavil kastelolog Igor Sapač, zbirko etnološke dediščine v Kebetovi hiši pa Magda Rodman.

Policijska družina: POP TV ob 22.40

Blue Bloods. ZDA, 2020. 11. sezona. 1/16. Režija: David Barrett. Igrajo: Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Whoopi Goldberg. Nan. 55 min.

Policijska družina Foto Pro Plus

Pred nami je enajsta sezona serije.

Policijski komisar Frank se mora soočiti s predstavnico mestnega sveta Regino Thomas glede protestov proti policijskemu nasilju. Danny in Baezova medtem skrivnostno izgineta med zasledovanjem nevarnega morilca, zato ju Jamie skupaj z nečakom Joejom skuša izslediti. Eddie pa priskoči na pomoč ženski pri iskanju očetovega trupla, ki je izginilo med pandemijo.