TV namigi: Snežni angeli, Nevidno življenje in Tudi sonce

Sobota, 20. novembra

Snežni angeli: TV SLO 1 ob 21.25

Snöänglar. Koprod., 2021. 1/6. Režija: Anna Zackrisson. Igrajo: Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Eva Melander, Maria Rossing, Cecilia Nilsson. TV-serija. 65 min.

Serija prikazuje tri zelo različne ženske, Jenni, Alice in Mario, ter njihove življenjske poti, ki se usodno prepletejo.

27-letna Jenni se zjutraj zbudi in ugotovi, da njenega pettedenskega dojenčka ni nikjer, sama pa se prejšnjega večer na spomni. Primer dobi policistka Alice, ki zasebno preživlja težko obdobje, saj mora skrbeti za bolnega moža. Spoznamo tudi Mario, empatično samsko žensko, ki dela kot medicinska sestra v porodnišnici in občasno skrbi za avtističnega brata. Maria zasluti, da ena od porodnic novorojenki na skrivaj odreka hrano ...

Nevidno življenje Evridike: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A vida invisivel. Nem., 2019. Režija: Karim Aïnouz. Igrajo: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão, António Fonseca, Hugo Cruz. Drama. 140 min.

Nevidno življenje Evridike Foto Tv Slo

Melodrama o nezlomljivi vezi med sestrama je prejela nagrado za najboljši film v sklopu Posebni pogled festivala v Cannesu.

Rio de Janeiro, leto 1950. Osemnajstletna Evridika in dvajsetletna Guida sta zelo različni, a nerazdružljivi sestri. Živita pri nazadnjaških starših, v zelo tradicionalnem okolju, in sanjarita o drugačnem življenju: Evridika bi rada na Dunaju študirala klavir, Guida pa išče ljubezen in se pusti omrežiti grškemu mornarju. Ko zanosi, oče v jezi prekine vse stike med sestrama. To je začetek dolge ločitve žensk, ki nikoli ne izgubita upanja, da se bosta spet našli.

Tudi sonce je zvezda: Planet TV ob 19.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Sun Is Also a Star. ZDA, 2019. Režija: Ry Russo-Young. Igrajo: Yara Shahidi, Anais Lee, Charles Melton, John Leguizamo, Gbenga Akinnagbe. Rom. film. 110 min.

Tudi sonce je zvezda Foto Planet Tv

Natasha Kingsley je pragmatična mladenka z Jamajke, ki ne verjame v usodo, ljubezen in sanje, ki se nikoli ne uresničijo. Nekega dne med mrzličnim dogajanjem na ulicah New Yorka pa Natasho med prečkanjem ceste pred drvečim avtomobilom reši neznanec.

To je Daniel Bae, na univerzo namenjeni romantik korejskega rodu, ki ga starši prepričujejo v študij medicine, sam pa raje piše pesmi. Med neznancema se nepričakovano vnamejo iskre. Toda Natashino družino že čez nekaj ur čaka deportacija nazaj na Jamajko ...