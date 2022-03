TV namigi: Spider-man, Povratnik in Delovna akcija

Sobota, 12. marca

Spider-man: Daleč od doma: kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spider-man: Far from Home. ZDA, 2019. Režija: Jon Watts. Igrajo: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau. Akc. film. 145 min.

Peter Parker bi rad to poletje začasno postavil superjunaške dolžnosti na stranski tir in si privoščil zasluženi oddih, da bi se družil s prijatelji, predvsem pa zato, da bi končno osvojil prikupno Mary Jane. Čeprav Peter načrtuje, da si bo ogledoval znamenitosti Benetk, Londona in Pariza, se dogodki obrnejo povsem drugače –njegov oddih prekine nevarni Mysterio.

Akcija je precej drugačna, kot smo je vajeni v takšnih filmih, razplet postreže kopico presenečenj, vse skupaj pa je zabeljeno s prikupnim humorjem.

Povratnik: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Revenant. ZDA, 2015. Režija: Alejandro González Iñárritu. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Forrest Goodluck. Akc. film. 160 min.

Da ameriška prostrana divjina ni posebej prijazna, ugotovi lovec Hugh Glass, ko ga napade grizli. Potem pa ves ranjen in razmesarjen ugotovi, da niso prijazni niti njegovi kolegi, ki ga oropajo, mu ubijejo sina in ga prepustijo usodi. A Hugh je odločen, da se ne bo vdal, žene pa ga tudi sla po maščevanju ...

Surovost divjine, srčnost bratstva in neustavljiva želja po maščevanju so motivi, ki sta jih do skrajnih meja skupaj prignala režiser Iñárritu in glavni igralec DiCaprio. Nekateri so rekli filmu pornografija bolečine, vsi pa so se strinjali, da je vrhunsko posnet.

Delovna akcija: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Ana Praznik: Resn. šov. 80 min.

Delovna akcija Foto Pro Plus

Prihaja že 5. sezona oddaje Delovna akcija in tudi letošnje zgodbe se bodo gledalcev gotovo dotaknile in odprle njihova srce ob spoznanju, kako težka pota lahko ubira usoda. Zato so mojstri pod taktirko vodje Bojana Žlebnika in voditeljice Ane Praznik vnovič zavihali rokave in se brez premisleka podali v akcijo, da bi pomagali po svojih najboljših močeh tistim, ki so tega najbolj potrebni.

Najprej bodo prikazali zgodbo upokojenke Rozike Polajžar, ki živi v skromnem stanovanju v Slovenski Bistrici.