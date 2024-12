TV namigi: Športnik leta, Zakaj v planinski raj? in Vrle žene

Torek, 10. decembra

Športnik leta 2024: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Urška Žnidaršič. Vodita: Saša Jerković in Flora Ema Lotrič. Prenos. 95 min.

Kdo bo športnik leta 2024, kdo bo nasledil kolesarja Tadeja Pogačarja, plezalko Janjo Garnbret in slovensko nogometno reprezentanco, ki je bila nagrajena za ekipni uspeh.

Slovenski športniki in športnice so tudi letos blesteli na največjih mednarodnih tekmovanjih, a kot so vajeni, je na vrhu prostor le za enega. Odločitev slovenskih športnih novinarjev prav gotovo ni bila lahka.

Tudi tokrat bodo v ospredju prireditve športniki, seveda pa bo dogajanje v Gallusovi dvorani obogatila tudi glasba, med drugim bo zapela tudi voditeljica prireditve Flora Ema Lotrič.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Zakaj v planinski raj?: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2024. Režija: Božo Grlj. Dok. odd. 30 min.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Zakaj v planinski raj?Foto Matej Družnik/delo

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je ideja o samostojnosti države gradila na gorski identiteti Slovencev. To je sporočal tudi legendarni oglas Slovenija, moja dežela, ki se začne in konča v Logarski dolini s posnetki gora in markacijo. Naše vršace vsako leto obišče štiristo tisoč Slovencev, Planinska zveza pa je ena izmed najbolj množičnih organizacij v Sloveniji.

Zakaj imamo Slovenci tako radi gore? Zakaj tako radi planinarimo? Je to morda povezano z našo preteklostjo, geografsko porazdeljenostjo ali je vzrok kje drugje?

Vrle žene: TV SLO 2 ob 22.50

Women of Valor. Izr., 2021. Režija: Anna Somershaf. Dok. film. 80 min.

Vrle žene Foto Tv Slo

V izraelski skupnosti skrajno pravovernih Judov haredi morajo biti ženske predvsem dobre žene svojim možem v dogovorjenih zakonih, preživljati družino in skrbeti za otroke, medtem ko možje preučujejo verska besedila, ki so ženskam prepovedana. Na volitvah morajo ravnati po navodilih rabinov, članke s politično vsebino podpisovati kvečjemu z moškim psevdonimom in predvsem – ne smejo kandidirati na parlamentarnih volitvah.

Z gibanjem Nivharot si Esti Šušan prizadeva, da bi imele vse ženske v demokratičnem Izraelu enake pravice.