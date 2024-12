TV namigi: Šterkijada, Lovci na spletne prevare in Agonija

Sreda, 11. decembra

Šterkijada: TV SLO 1 ob 20.05 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2023. Režija: Igor Šterk. Igrajo: Janez Škof, Silva Čušin, Jernej Gašperin. Bio. film. 80 min.

Jure Šterk je bil morjeplovec, ki je kot prvi Slovenec sam objadral svet. V domovini smo pogosto slišali o njegovih dosežkih s tega ali onega oceana. Dokler se ni januarja 2009 nehal oglašati z Indijskega oceana, kjer je poskušal potolči še en rekord. A ves ta čas, vsa ta leta, sta ga doma vsakič znova čakala žena in sin. In sin, režiser Igor Šterk, je posnel film o tem, kako je biti tisti, ki ostane doma.

Intimen portret družine Jureta Šterka je poln humorja, a tudi neizprosne družinske dinamike in drame. V središču filmske pripovedi je zgodba nenavadne triglave družine izpod Triglava, v kateri protagonisti podpirajo vsak svoj vogal hiše, jadrnica pa četrtega.

Lovci na spletne prevare: TV SLO 1 ob 21.25

Panorama: Spying on the Scammers. VB, 2020. Režija: Kathleen Mullin. Dok. odd. 30 min.

Lovci na spletne prevare Foto Tv Slo

Prebivalci angleško govorečih držav so pogosto tarča lažnih klicev tehnične pomoči, ki večinoma izvirajo iz Indije. Tam delujejo številni prevarantski klicni centri, katerih lastniki z dovršenimi metodami služijo milijone z goljufanjem nevednih uporabnikov. Organi pregona imajo zaradi birokracije pogosto zvezane roke, zato so se na spletu pojavili tako imenovani lovci na prevare, ki so sleparjem velik trn v peti.

Ustvarjalcem oddaje Panorama je uspelo dobiti posnetke iz enega od takih centrov, s katerih je razvidno, kako delujejo. Pogovarjali so se z enim od mož, odgovornih za prevare, in z več žrtvami.

Agonija: TV SLO 2 ob 20.00

Agonia/Agony. Pol., 2020. Režija: Tomasz Knittel. Dok. film. 65 min.

Agonija Foto Tv Slo

Tradicionalna ljudska glasba ne pozna notnega zapisa. Živi in se razvija tako dolgo, dokler živijo njeni izvajalci, ki jih je na Poljskem vedno manj. V dokumentarnem filmu Agonija smo priča razpadu tega sveta skozi oči poljskega glasbenika Adama Struga. To je filmska zgodba o poskusu ustavitve časa.

Agonija je film ceste, ki gledalce na vizualno privlačen način popelje po različnih poljskih pokrajinah in predstavi različne glasbene tradicije in ljudske običaje. To je večplastna zgodba o ljubezni, grenkobi, življenju in minevanju.