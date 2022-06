TV namigi: Sveta Frances in Pri Addamsovih 2

Sreda, 8. junija

Sveta Frances: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Saint Frances. ZDA, 2019. Režija: Alex Thompson. Igrajo: Kelly O'Sulli- van, Ramona Edith Williams, Charin Alvarez, Braden Crothers. Kom./ drama. 110 min.

Bridget je nekoliko nenavadna in zmedena tridesetletnica, ki nenačrtovano zanosi. Ker ne ve, kaj bi sama z otrokom, se odloči za splav. Duševno in telesno izčrpana poišče službo kot varuška pri paru lezbijk, ki imata simpatično šestletnico Franny. Med Bridget in Franny se razvije nenavadno prijateljstvo, prav tako z njenima materama. Film je simpatična, duhovita in tudi satirična slika o materinstvu, nosečnosti in partnerstvu.

Pri Addamsovih 2: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Addams Family 2. Kan., 2021. Režija: Greg Tiernan. Glasovi: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Javon 'Wanna' Walton, Nick Kroll. Anim. film. 95 min.

Najljubša strašljiva in čudaška družina se vrača v nadaljevanju animirane uspešnice. Morticia in Gomez sta osupla, kako hitro otroka odraščata. Sreda in Pugsley se ne udeležujeta družinskih večerij in se raje zabavata z vrstniki. Da bi vnovič utrdila vezi med svojci, skleneta oba otroka, strica Festerja in celotno druščino stlačiti v strašljivi avtodom ter se odpraviti na zadnji veliki in bedni družinski izlet. Tako se odpravijo na potovanje po vsej državi ...

Literarno-vertikalno: Gorska romantika: TV SLo 1 ob 17.20

Slo., 2022 2/3. Dok. serija. 30 min.

V drugem delu alpinistične trilogije spremljamo tri generacije družine Mihelič, ki se poda pod Pihavec, do spominske plošče gornikom zelo poznanega Tineta Miheliča, pisca planinskih vodnikov in osebno-izpovednega dela Klic gora, ki je rdeča nit te epizode. Obenem se Tinetova hči, Tina Horvat, tudi sama alpinistična pripravnica, poda v smer, ki sta jo pred desetletji preplezala z očetom – Severni raz Male mojstrovke. Spremlja jo alpinist in literarni zgodovinar Aleksander Bjelčevič, ki tudi strokovno komentira knjižna dela ...