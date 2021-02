TV namigi: Tanek led, Še vedno Alice in Visoka družba

Sobota, 13. februarja

Okoljski triler obravnava podnebne spremembe, izkoriščanje naravnih virov, kriminal in mednarodno politiko.Klimatologinja Elsa, zdaj švedska zunanja ministrica, in njen politični svetovalec Victor se nameravata udeležiti »Arktičnega svéta« v mestu Tasiilaq na vzhodu Grenlandije, na katerem bi Švedska, Danska, Grenlandija in Rusija podpisale sporazum o prepovedi nadaljnjega črpanja nafte na Arktiki. Pred srečanjem sta Elsa in Victor povabljena na ladjo, a gre tja le Victor. Ladjo napadejo, ljudi ugrabijo in kmalu postane jasno, da je bila tarča Elsa ...Alice je srečno poročena profesorica jezikoslovja s tremi odraslimi otroki. Kmalu po 50. rojstnem dnevu začne opažati, da se večkrat ne more spomniti besed, podatkov in celo imen prijateljev. Zdravniški pregled pokaže, da je v zgodnjem stadiju Alzheimerjeve bolezni. Alice je pred dilemo, kako ohraniti dostojanstvo.Odlična igra Julianne Moore v glavni vlogi je adut filma, ki poleg osebne drame vsaj delno predstavi tudi družbeni odnos do demence. Iskren film o temi, na katero se prevečkrat (namerno) pozabi.Mehika, 1982. Sofia živi z možem Fernandom, poslovnežem iz visokih krogov in dvema otrokoma v luksuzni četrti mesta. Več veselja kot z otrokoma ima Sofia z nakupovanjem in postavljanjem pred prijateljicami. A ko dolžniška kriza zajame Mehiko, je ogrožena Fernandova služba in vse njuno družinsko imetje …Sofia mora čez noč spremeniti življenjski stil in povrhu bankrot še skriti pred prijateljicami.