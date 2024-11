TV namigi: Test, Idina romanca in Viski tango fokstrot

Nedelja, 24. novembra

Test: Tv Slo 1 ob 15.25 (Premiera)

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Le test. Fr., 2021. Režija: Emmanuel Poulain-Arnaud. Igrajo: Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi, Chloé Gaillard. Kom. 80 min.

Annie je srečno poročena mati štirih otrok. Najstarejša sinova Maximilien in César sta občutljiva najstnika. Od njiju malce mlajša Poupi se nikoli ne pritožuje in svoji materi pomaga vzgajati Antoina, najmlajšega otroka.

Neki konec tedna pa Annie v smeteh v kopalnici po naključju najde pozitivni test nosečnosti, ki njeno predstavo o harmonični družini vrže iz tira. Kateri izmed njenih že odraslih ali še odraščajočih otrok ga je odvrgel tja? Med raziskovanjem, čigav je test, odkrije vrsto družinskih skrivnosti in težav, za katere prej ni vedela, da obstajajo.

Idina romanca: Tv Slo 1 ob 20.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ida regánye. Madž., 2022. Režija: Krisztina Goda. Igrajo: Júlia Mentes, Barnabás Rohonyi, Gábor Hevér, Angéla Stefanovics, Márk Ember. Kom. 90 min.

Idina romanca Foto Tv Slo

Avstro Ogrska v začetku 20. stoletja nekje na Madžarskem. Osemnajstletna Ida mora zaradi prekrška zapustiti nunski konvent, v katerem je živela od otroštva. Ko se vrne v domačo hišo, najde svojega očeta v družbi razposajenih mlajših žensk. Oče ne ve čisto dobro, kaj naj počne z neporočeno hčerko brez življenjskih izkušenj, zato Idi poišče moža s časopisnim oglasom. Visoka dota privabi več snubcev, vendar je eden bolj čuden od drugega …

Na oglas se odzove tudi mladi slikar Csaba Balogh, ki upa, da bo z doto rešil družinsko posestvo. Idin oče izbere njega ...

Viski tango fokstrot: Planet Tv ob 20.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Whiskey Tango Foxtrot. ZDA, 2016. Režija: Glenn Ficarra. Igrajo: Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, Alfred Molina, Christopher Abbott. Vojna kom. 160 min.

Viski tango fokstrot Foto Planet Tv

V dolgočasno pisarniško rutino ujeta novinarka Kim Baker si sklene popestriti poklicno in siceršnje življenje, zato se odpravi na nevarno poročevalsko nalogo v vojni Afganistan. Daleč od doma in udobja zahodnjaškega sveta jo po premaganem kulturnem šoku čaka srečanje s pustolovsko novinarko Tanyo Vanderpoel, strogim polkovnikom ter očarljivim fotoreporterjem, ki ji pomagajo, da se prebije skozi zmedo in norost tega drugačnega sveta.