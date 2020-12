TV namigi: Tisti čas leta, Apokalipsa danes in Hotel Marigold

Sobota, 19. decembra



Tisti čas leta: TV SLO 2 ob 20.20



Apokalipsa danes: TV SLO 1 ob 22.45

Apokalipsa danes Foto Tv Slo

Eksotični hotel Marigold: Planet TV ob 22.05

Eksotični hotel Marigold Foto Planet Tv

Božična satira danske igralke in režiserke Paprike Steen prinaša komičen, a pristen prikaz nevroze, ki jo lahko sprožijo samo prazniki v družinskem krogu. Paprika Steen blesti tudi v glavni vlogi.V tradicionalnem prazničnem razpoloženju je treba najti prostor za vse: za ločena starša, domišljavo mlajšo sestro, njenega še bolj domišljavega novega moža in za družinsko najstnico, ki se na vso moč bori za materino pozornost. A prazniki so hkrati še kako prikladen čas za odpiranje starih ran in pogrevanje prepirov med družinskimi člani …Režiserjeva daljša različica kontroverzne mojstrovine o vietnamski vojni. Ob ogledu filma več kot dvajset let po njegovi premieri je režiser Francis Ford Coppola dognal, da je občinstvo že posvojilo prizore, ki naj bi bili ekstremni. Kot pravi Coppola, je šele v novi različici prišla do izraza blaznost vietnamske vojne.Častnik Benjamin Willard, ki se spopada z živčnimi težavami, odpotuje v Vietnam, kjer dobi posebno nalogo. Oditi mora v Kambodžo in umoriti visokega častnika Walterja Kurtza. Slednji je prenehal upoštevati ukaze vojaškega poveljstva ...Sedem ostarelih Britancev – od revne vdove, upokojenega sodnika do poskočnega osvajalca, predsodkov polne gospodinje, nergavih zakoncev in ostarele fatalke – namerava svoje upokojenske dni preživeti v luksuznem hotelu Marigold v Indiji. Ko prispejo tja, jih tam namesto razkošja pričaka napol podrt hotel pod vodstvom mladega in optimističnega Sonnyja.