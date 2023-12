TV namigi: to Božično noč so tu Kapa, Mala noga in Maria

Nedelja 24. decembra

Kapa (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2022 Režija: Slobodan Maksimović. Igrajo: Gaj Črnič, Kaja Podreberšek, Mojca Fatur, Ajda Smrekar. Otr./mlad. film. 80 min.

Erik je devetletni deček, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu. Erik verjame, da sta se njegova starša poboljšala in njegova edina božična želja je, da bi šel domov. Namesto tega je izžreban, da božič preživi pri dobrodelni premožni družini, ki ima sedemletno hčerko Lučko.

Sredi noči Erik in Lučka v dnevni sobi zalotita Božička. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu se znajdeta na ulici. Začne se pustolovščina, ki bo obema prinesla izpolnitev želja, a ne tako, kot sta pričakovala.

Božična noč (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00 in 22.20

Bernarda Žarn. Foto TVS

Slo., 2023. Režija: Tina Novak. Vodi: Bernarda Žarn. Zab. odd. 60 min.

Praznični večer bodo z iskrivimi in iskrenimi pogovori v studiu ter dobro glasbo s Kongresnega trga v Ljubljani popestrili Srečko Šestan, Martin Golob, Raiven, Vlasta Nussdorfer, Lea Sirk, Helena Blagne, Oto Pestner, trio Vivere, Saša Lešnjek, Žan Hauptman, Lara Oset, Ditka, Nino Ošlak …

Ker letos mineva 800 let, odkar je Frančišek Asiški postavil prve jaslice, bodo obiskali tudi Muzej jaslic na Brezjah. Voditeljica Bernarda Žarn s celotno ekipo obljublja prijeten televizijski večer. Za vse, ki bodo v krogu družine, s prijatelji ali sami, doma ali na delovnem mestu, bo oddaja najboljša praznična družba.

Mala noga (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Smallfoot. ZDA, 2018. Režija: Karey Kirkpatrick. Glasovi: Alex Volasko, Saša Lešnjek, Klemen Mramor, Boris Car, Marjan Bunič, Robert Korošec. Anim. film. 115 min.

Mala noga. Foto Pop TV

Animirana pustolovščina Mala noga o srečanju med jetijem in človekom je prisrčna zgodba o prijateljstvu, pogumu in veselju do odkrivanja novih stvari. Družinski animirani film legendo o Veliki nogi obrne na glavo: mladi jeti nekega dne naleti na nekaj, za kar je mislil, da ne obstaja – človeka. Novica o tej »mali nogi« pretrese celotno skupnost jetijev in jih požene v panično ugibanje, kaj vse še utegne obstajati zunaj njihove zasnežene vasice …

Maria Chapdelaine (Premiera): TV SLO 2 ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Maria Chapdelaine. Kan., 2021. Režija: Sébastien Pilote. Igrajo: Sara Montpetit, Sébastien Ricard, Hélène Florent, Antoine-Olivier Pilon, Émile Schneider. Drama. 170 min.

Maria Chapdelaine. Foto TVS

Drama o priseljevanju kanadskih pionirjev na začetku 20. stoletja. Šestnajstletna Maria Chapdelaine živi s svojo družino na zemlji blizu bregov reke Péribonk, v osrčju podeželskega, a tedaj še divjega Quebeca. Chapdelainovi naravi odtegnejo del gozda, ga začnejo krčiti in si tako priskrbijo plodno zemljo.

Sredi vsega novega dogajanja in nastajanja zraste tudi topel dom, katerega toplina prežene vsakršno izmučenost od napornega fizičnega dela. Toda Maria se vseeno znajde pred težko dilemo, saj v njeno umirjeno življenje nenadoma vstopijo trije mladi moški. François Paradis, svobodomiselni traper in gozdar, Marii obljubi, da se bo spomladi vrnil in se poročil z njo. Lorenzo Surprenant na bregove reke Péribonk prinese duh po civilizaciji velikih mest in Marii obljubi udobno mestno življenje. Eutrope Gagnon pa je tih in odločen mlad kmet, ki je pridobil posestvo poleg Chapdelainovih in postal njihov sosed. Šestnajstletna Maria je, potisnjena v svet odraslih, razpeta med velikimi, a prijetnimi vprašanji.