TV namigi: Tovarna sanj, 500 dni in Pri sedemnajstih

Sobota, 27. avgusta

Tovarna sanj: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Traumfabrik. Nem., 2019. Režija: Martin Schreier. Igrajo: Ken Duken, Emilia Schüle, Svenja Jung, Lenn Kudrjawizki. Kom. 125 min.

Poletje 1961 v Nemčiji. Razprtije med zahodnim in vzhodnim političnim blokom so na vrhuncu. Mladi Emil si najde zaslužek kot statist pri studiu DEFA v Babelsbergu, državnem filmskem podjetju v Nemški demokratični republiki. Emil je navihan mladenič, poln energije, zato med snemanji hitro naredi kaj neprimernega.

V enem takih trenutkov spozna francosko plesalko Milou, v katero se takoj zaljubi, a kaj, ko je ona Parižanka, on pa Nemec z nasprotne strani berlinskega zidu, ki se je pravkar začel dvigovati in ločevati ljudi. Zdi se, da bosta ostala zaljubljenca za vedno ločena, a k sreči je Emil dovolj predrzen ...

500 dni s Summer: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

(500) Days of Summer. ZDA, 2009. Režija: Marc Webb. Igrajo: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend, Chloë Grace Moretz, Matthew Gray Gubler. Rom. kom. 135 min.

500 dni s Summer Foto Planet Tv

Čeprav se včasih zdi, da so bile vse romantične zgodbe že povedane, pa kdaj in kdaj na spored pride romanca, za katero si gledalec želi, da je še ne bi bilo konec.

Joseph Gordon-Levitt je Tom, ki spozna dekle, Summer. On verjame v ljubezen, ona pravi, da ne. On se vanjo zaljubi, ona se ima lepo z njim. Ob bolečem žalovanju se Tom odloči obrniti nov list, a življenje se še enkrat poigra z nesojenim parom in znova prekriža njuni življenjski poti. A kot opozarja film že na začetku, to ni ljubezenska zgodba ...

Pri sedemnajstih: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Edge of Seventeen. ZDA, 2016. Režija: Kelly Fremon. Igrajo: Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson. Kom. 115 min.

Pri sedemnajstih Foto Pro Plus

Nadine in Krista sta nerazdružljivi srednješolki in še iz otroštva najboljši prijateljici – dokler Nadine ne odkrije, da sta njen starejši brat in Krista za njenim hrbtom skrivaj postala par.

Zaljubljenca kmalu ugotovita, da je med najboljšim prijateljstvom in smrtnim sovraštvom nepričakovano tanka črta. So sedemnajsta lahko še bolj bedna?