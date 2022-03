TV namigi: Trenerjeva hči, Boris Pahor in Sence nad Balkanom

Četrtek, 10. marca

Trenerjeva hči: TV SLO 2 ob 20.00

Córka trenera. Pol., 2018. Režija: Lukasz Grzegorzek. Igrajo: Jacek Braciak, Karolina Bruchnicka, Bartlomiej Kowalski, Agata Buzek, Piotr Zurawski. Drama. 115 min.

Oče in hči sta neločljiva. Skupaj trenirata že 12 let. Wiktoria natančno posnema očetovo dnevno rutino; začne z dietnim zajtrkom, nato sledijo naporni treningi in popolna osredotočenost na tenis.

Toda Wiktoria ni več punčka, postaja odraslo dekle s svojimi zahtevami, željami in predvsem potrebo po svobodi. Rada bi za nekaj časa odložila tenis, vendar noče prizadeti očeta. Po naključju se jima na turneji pridruži Igor, prav tako sedemnajstletnik, in Maciej prevzame skrb tudi za njegove treninge. Wiktorio nenadoma tenis vse manj zanima, molčeči in vase zazrti Igor pa vse bolj …

Mož, ki je preveč videl: TV SLO 1 ob 23.20

The Man Who Saw Too Much. VB, 2019. Režija: Jill Nicholls.D ok. film. 70 min.

Britanski dokumentarni film je pripoved o življenju in delu Borisa Pahorja, izjemnega tržaškega pisatelja in enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev, ki ga je že v otroštvu zaznamovalo sovraštvo – bil je priča požigu slovenskega Narodnega doma, ki so ga izvedli fašisti leta 1920.

Film prinaša Pahorjevo pričevanje o odraščanju v fašistični Italiji in boju zoper nacizem ter o brutalni izkušnji internacije v koncentracijskih taboriščih Dachau, Bergen-Belsen in Natzweiler-Struthof.

Sence nad Balkanom: POP TV ob 23.05

Senke nad Balkanom. Koprod., 2017. 1. sezona. 1/10. Režija: Dragan Bjelogrlić. Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam, Aleksandr Galibin, Miloš Timotijević. Nad. 110 min.

Serija se dogaja konec 20. let prejšnjega stoletja na Balkanu, kjer se križajo visoka politika, lokalni interesi, denar in kriminal. Glavna lika sta detektiva, ki raziskujeta umore, inšpektor kriminalne policije Andra Tanasijević - Tane (Dragan Bjelogrlić) in njegov novi sodelavec, mladi forenzik Stanko Pletikosić. V Beogradu vlada napeto politično in družbeno ozračje, v tem času pa v mestu pride do vrste nepojasnjenih umorov.

V seriji nastopa tudi Sebastian Cavazza, ki igra Gabriela Mahta, gosta iz Dunaja, ki v Beogradu išče izgubljeno ogrlico.