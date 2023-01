TV namigi: Trgovanje z bananami, Možje, ki so prodali prvenstvo in Tarča

Četrtek, 12. januarja

Trgovanje z bananami – politični triler (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

La loi de la banane. Fr., 2017. Režija: Mathilde Damoisel. Dok. odd. 55 min.

Družba United Fruit Company je bila ustanovljena leta 1870. V enem stoletju je razvila model podjetja, ki je znalo obiti zakone in suverenost posameznih držav. Z uporabo nasilja, represije, korupcije, z uničevanjem okolja in oglaševanjem je z bananami ustvarila bogastvo in prevladujoč položaj na svetovnem trgu.

Zgodovine Srednje Amerike ni mogoče razumeti brez poznavanja zgodbe tega podjetja – hobotnice. Do leta 1970 je imel United Fruit Company monopol nad trgovino z bananami. Na svetu se je več državnih udarov zgodilo zaradi banan kakor zaradi nafte. Dokumentarni film pripoveduje zgodbo o United Fruit Companyju in njegovih brezkompromisnih ustanoviteljih in naslednikih.

Tarča: Slovenski bolnik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Inf. odd.

Zadnji teden smo v prestolnici spremljali prizore, kakršnih niti v nekdanji skupni državi nismo doživeli. Plačniki zdravstvenega zavarovanja so sredi noči, oropani dostojanstva, morali čakati v vrsti za prostega zdravnika. Kako smo lahko prišli tako daleč in kako naprej?

Možje, ki so prodali svetovno prvenstvo: HBO ob 22.25

The Men Who Sold The World Cup. VB/ZDA, 2021. 1/2. Režija: Daniel DiMauro, Morgan Pehme. Dok. film. 55 min.

Ko je bilo svetovno prvenstvo leta 2022 dodeljeno Katarju, puščavski državi z visokimi poletnimi temperaturami, brez velikih stadionov svetovnega razreda ter s prebivalstvom, ki je večinoma ravnodušno do nogometa, je izbruhnil škandal. Novinarja Heidi Blake in Jonathan Calver iz ekipe časnika Sunday Times sta se odločila odkriti resnici. Ugotovila sta, da je bila podelitev svetovnega prvenstva v nogometu prežeta s podkupovanjem, korupcijo, globalno politiko, zakulisnimi posli in pohlepom. Dokumentarec vključuje intervjuje z vsemi ključnimi igralci afere, vključno z nekdanjim predsednikom FIFE Seppom Blatterjem.