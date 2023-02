TV namigi: Trije plakati pred mestom, Sicario in Suši po mehiško

Nedelja, 26. februarja

Trije plakati pred mestom (Premiera): Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. ZDA, 2017. Režija: Martin McDonagh. Igrajo: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Kerry Condon. Krim. 260 min.

Kriminalna drama s primesmi ostrega humorja je delo priznanega ustvarjalca irskih korenin Martina McDonagha (Duše otoka).

Minilo je že več mesecev, odkar so Mildred Hayes (McDormand) umorili hčerko, a policiji še vedno ni uspelo najti morilca. Jezna mati se zato odloči, da bo najela tri velike oglasne panoje ob cesti, nanje pa bo z velikimi črkami napisala očitajoča sporočila, namenjena šefu lokalne policije Williamu Willoughbyju (Harrelson). Nenavadni primer nepokorščine prevzame nezreli policist Dixon (Rockwell), ki ima za seboj bogato zgodovino rasizma in nasilja.

Sicario: Onkraj zakona: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sicario. ZDA, 2015. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Victor Garber, Jon Bernthal. Akc. film. 120 min.

Sicario: Onkraj zakona. Foto Planet TV

Načelna mlada agentka FBI (Emily Blunt) se pridruži tajni operaciji Cie, s katero naj bi uničili vodjo mehiškega mamilarskega kartela. Toda nevarna naloga na glavo postavi njena etična in moralna načela in vanjo zaseje dvom glede vsega, v kar je do takrat verjela ...

Odličen akcijski triler, nominiran za tri oskarje in zlato palmo, je požel splošne pohvale kritikov, ki jih je prepričal tako s scenarijem in režijo kot z glasbeno podlago in kinematografijo ter z nastopom glavnih igralcev.

Suši po mehiško (Premiera): TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

East Side Sushi. ZDA, 2014. Režija: Anthony Lucero. Igrajo: Diana Elizabeth Torres, Yutaka Takeuchi, Rodrigo Duarte Clark, Kaya Jade Aguirre, Roji Oyama. Drama. 115 min.

Suši po mehiško. Foto TVS

Lahkotna komična drama o latino šefinji, ki plava proti toku in postane mojstrica sušija.

Juana je mati samohranilka z izjemnim kuharskim talentom. Po dolgoletnem delu na stojnici za prodajo sadja se nekega dne opogumi in se zaposli v japonski restavraciji, kjer se navduši za izdelovanje sušija. A ko želi uradno postati mojstrica za suši, naleti na vrsto ovir, ki so povezane z njenimi »napačnimi« etničnimi koreninami in »napačnim« spolom. Juana hrabro plava proti toku gurmanske industrije in vse preseneti, ko se uvrsti v finale tekmovanja za najboljšega kuharja sušija v Ameriki.