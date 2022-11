TV namigi: Troja, Einsteinovi možgani in Muzej norosti

Četrtek, 3. novembra

Izginula trojanska mesta: Ruševine: TV SLO 1 ob 21.00

Lost Cities of the Trojans. Fr., 2021. 1/2. Režija: Laurent Portes. Dok. odd. 55 min.

Oddaja pojasnjuje mit o trojanski vojni in usodi trojanskih bojevnikov. Je trojanska vojna res potekala? Kdo so bili Trojanci? In kaj se je zgodilo s preživelimi? Stoletja je veljalo, da je trojanska vojna le mit, ki ga je po ustnem izročilu opisal Homer v Iliadi.

Vendar so zgodovinarji in arheologi v zadnjih desetletjih odkrili številne sledi, ki kažejo na to, da se je grško obleganje in uničenje Troje v resnici zgodilo. Na turški obali Egejskega morja se dviga grič Hissarlik, poln ruševin, za katere menijo, da so ostanki prav tega mesta. Medtem se v Grčiji ukvarjajo z izkopavanjem ruševin mesta Tenea, ki so ga domnevno ustanovili Trojanci, ki so vojno preživeli.

Razkrita skrivnost Einsteinovih možganov: TV SLO 2 ob 19.00

Einstein's Brain Unlocked. Jap., 2018. Režija: Takuya Ogasawara, Riwa Komatsubara. Dok. odd. 55 min.

Razkrita skrivnost Einsteinovih možganov Foto Tv Slo

Albert Einstein je bil nemški fizik in matematik, ki se je rodil leta 1879 in umrl leta 1955 v Princetonu v ZDA. Einstein je posebej zaradi svoje teorije relativnosti postal najslavnejši teoretični fizik 20. stoletja. Ko je umrl, je obdukcijo opravil patolog Thomas Harvey, ki je znanstvenikove možgane skrivaj odstranil iz lobanje in nato skupaj z njimi izginil.

Avtorji dokumentarne oddaje so se v večmesečni preiskavi posvetili iskanju delov Einsteinovih možganov, razseljenih po svetu …

Muzej norosti: TV SLO 2 ob 17.10

Slo., 2018. Režija: Bernard Perme. Dok. film. 55 min.

Muzej norosti Foto Tv Slo

V gradu Cmurek ob avstrijski meji domuje v prostorih nekdanje norišnice Muzej norosti. Kraj, ki ga ni, na pol poti med Dunajem in Trstom, je z nenavadnimi zgodbami pritegnil etnologe, literate in glasbene skupine.

Po 2. svetovni vojni je bil v gradu Dom onemoglih, nato Dom za duševno defektne. Ko so enoto Socialno varstvenega zavoda Hrastovec 2004 zaprli, je nastala tišina. Sosedje so se začeli zavedati, da so zgodbe gradu pomembna, čeprav težavna dediščina ...