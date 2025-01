TV namigi: Trump, Smrt in Alvin

Ponedeljek, 20. januarja

Inavguracija ameriškega predsednika (Premiera)

TV SLO 2 ob 17.05

ZDA/Slo., 2025. Prenos. 110 min.

V Washingtonu bo slovesno prisegel 47. ameriški predsednik Donald Trump, ki se po štirih letih vrača v Belo hiši.

Pred inavguracijo bo nastopila ameriška country pevka Carrie Underwood, ki bo zapela pesem America the Beautiful.

Po formalni prisegi novega ameriškega predsednika, ki bo točno opoldne po lokalnem času, bo Donald Trump v govoru predstavil izhodišča svojega drugega predsedniškega mandata, na slovesnosti pred Kapitolom pa pričakujejo najvišje predstavnike ameriške politike.

Prenos bodo komentirali Manica Janežič Ambrožič, Edvard Žitnik in Aleš Malerič.

Športni namig Rokomet (M): Slovenija – Islandija. Svetovno prvenstvo. Prenos iz Zagreba – TV SLO 2 ob 20.00 in Arena 1 ob 20.15

Doktor Smrt (Premiera)

Pop TV ob 0.40

Dr. Death. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/8. Režija: Jennifer Morrison. Igrajo: Edgar Ramirez, Mandy Moore, Naomi Rothing, Fausto Felix, Maribel Martinez. Nad. 55 min.

Doktor Smrt. Foto Pop TV

On je slaven in genialen kirurg. Ona vrhunska novinarka. Srečata se in zaljubita. On jo zaprosi za roko in obeta se veličastna poroka. A nič od tega ni res. On je kirurg, ki za seboj pušča trupla. Je poročen in ima še eno ljubico. To je zgodba druge sezone serije, ki prinaša zgodbo iz tretje sezone priljubljenega podkasta Wondery.

Tokrat je v ospredju karizmatični torakalni kirurg Paolo Macchiarini (Edgar Ramirez), ki pritegne pozornost raziskovalne novinarke Benite Alexander (Mandy Moore). Benita začne pripravljati prispevek o svetovno znanem kirurgu Paolu Macchiariniju, ki je znan kot »človek, ki dela čudeže«.

Macchiarini ustanovi novo ekipo na inštitutu Karolinska na Švedskem. A ker prireja svojo dokumentacijo, nihče ne opazi, da zaradi njegovih posegov ljudje umirajo. Poleg tega Macchiarini začne dvoriti Beniti in jo očara z dragimi darili. A tudi pri tem slavni doktor ni iskren ...

Benito Alexander je v seriji odigrala Mandy Moore, ki je najprej zaslovela kot pop pevka in nato še kot igralka. In kako je Paolo Macchiarini očaral Benito? Mandy pravi: »Res je bilo kot v pravljici. Na eni strani je tu genialni doktor, pionir na svojem vznemirljivem področju medicine, in prav on si je izbral tebe. Vabi te na večerje in ti dvori. Kot bi vsak hip tvojega življenja ožaril čaroben sij.«

Nato jo je na božični dan leta 2013 zaprosil za roko in ji med drugim natvezil, da se bosta poročila v papeževi zasebni rezidenci Castel Gandolfo, da ju bo poročil papež osebno, da bosta med gosti Clintonova in zakonca Obama in da bo prepeval Andrea Bocelli. Mandy pravi: »Seveda se zdaj vse to sliši neverjetno, ampak za Benito se ni začelo tako, začelo se je z majhnimi stvarmi. In ne zdi se mi, da je trapa, ker je temu verjela, le on je bil zelo dober v svojih manipulacijah.« Začelo se je z vožnjo z gondolo v Benetkah, dragim nakitom, cvetnimi lističi vrtnic na postelji, sporočilci na ogledalih …

Resnična zgodba

TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Straight Story. ZDA, 1999. Režija: David Lynch. Igrajo: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz, Joseph A. Carpenter, Donald Wiegert, Richard Farnsworth. Bio. film. 105 min.

Resnična zgodba. Foto TVS

Ko se kot režiser podpiše David Lynch, človek pričakuje nekaj bizarnega, nenavadnega in stiliziranega. A Resnična zgodba je preprosto to, kar pove naslov – resnična. In pristna.

Ko 73-letni Alvin (Richard Farnsworth) izve, da je njegovega brata zadela kap, se ga odloči obiskati in zgladiti njun dolgoletni spor. Ker pa ga dajejo kolki in mu peša vid ter nima vozniškega dovoljenja, se trmasti Alvin usede na svojo kosilnico, nanjo pripne manjšo prikolico in se odpravi na skoraj 400 kilometrov dolgo potovanje od domačega mesteca Laurens v državi Wisconsin do Mount Ziona v Iowi.

Film ceste, na kateri se premika s približno desetimi kilometri na uro, je zgodba o miru in modrosti, ki pride s starostjo, in zgodba o tem, kaj lahko vidiš, če skozi življenje ne divjaš.