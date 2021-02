TV namigi: Učitelj, 112 in 007 – Casino Royale

Sobota, 6. februarja

Učitelj: TV SLO 2 ob 20.00



112: TV SLO 1 ob 22.35

112 Foto Tv Slo

007 – Casino Royale: Kanal A ob 20.00

Caasino Royale Foto Pro Plus

Film upodablja aktualno tematiko srednješolskih sistemov in njihove učinkovitosti v družbi. Obenem je tudi film o učiteljih, ki se morajo znati prilagoditi sodobni mladini iz kaotičnih okolij.François je profesor literature na eni najbolj prestižnih pariških šol, gimnaziji Henrika IV. Zaradi nerodne opazke na večerni zabavi pa je prisiljen sprejeti službo v državni šoli v revnem predmestju Pariza. Kmalu ugotovi, da so njegove učne metode, ki so delovale v razredu visoko motiviranih dijakov, tukaj povsem odveč. Njegovih novih učencev iz socialno ogroženih družin literatura prav nič ne zanima, zato mora poskusiti z drugačnimi metodami.Na policijski postaji nekje na Danskem policist Asger Holm naveličano sprejema klice v sili. V klicni center so ga začasno premestili iz kazenskih razlogov, delo ga ne zanima zares. Nato na številko za nujne primere pokliče Iben, mama dveh otrok, ki mu v šifrah namigne, da jo je ugrabil nekdanji mož in da jo v kombiju pelje neznano kam. Ko se zveza nenadoma prekine, mora Asger poiskati ugrabljenko in njenega ugrabitelja, kmalu pa ugotovi, da je primer, na katerega je naletel, veliko hujši, kot je sprva mislil.Inteligenten triler, ki gledalce drži v napetosti do presenetljivega konca.Zgodba temelji na prvem romanu Iana Fleminga, kjer je predstavil legendarnega agenta 007 in njegove neverjetne vohunske podvige.James Bond je ravnokar postal agent 007. Njegova prva naloga ga odpelje v Črno goro, kjer se udeleži igre pokra, v kateri tvega več kot le denar. Tja ga pripelje pokvarjeni bankir Le Chiffre, Bonda pa spremlja agentka Vesper Lynd.