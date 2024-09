TV namigi: umazano trgovanje s starostniki, ukrajinska telovadka in nova serija

Četrtek, 12. septembra

Trgovci s starostjo (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Hold-up sur les vieux. Fr., 2024. Režija: Laurence Delleur, Nathalie Amsellem. Dok. odd. 55 min.

Denise Sestier je stara 97 let in pravi: »Ne sprejemam tega, da smo samo potencialni dobiček za velike družbe, ki od nas dobijo milijone in milijarde, medtem ko mi sploh nismo več človeška bitja. Zame je to nesprejemljivo. Trpim zaradi tega.«

To je izjava ene od starostnic iz dokumentarne oddaje, katere ustvarjalci so se poglobili v turobno stvarnost dolgotrajne oskrbe v Evropi in razgalili zastareli in pomanjkljivi sistem, ki ga pestijo zlorabe in neusmiljena privatizacija.

Ob ganljivih osebnih zgodbah svojcev in analizah strokovnjakov izvemo marsikaj o izvoru te krize, ki se je razmahnila po vsej Evropi. Številni posamezniki opozarjajo na finančno izkoriščanje uporabnikov storitev, pomanjkljivo zakonodajo in uničujoče posledice privatizacije, katerih žrtve so vselej starejši in njihovi svojci.

Žarek upanja je mogoče uzreti le v danskem modelu, ki vsaj za zdaj vztraja pri trajnostnem in človeku prijaznem reševanju problematike oskrbe starejših, čeprav so tudi v tej državi pozivi k privatizaciji tovrstnih storitev iz leta v leto glasnejši.

Olga

TV SLO 2 ob 21.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Olga. Švic./Fr. 2021. Režija: Elie Grappe. Igrajo: Anastasija Budjaškina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio, Théa Brogli. Drama. 90 min.

Olga. Foto TVS

Ukrajina, Kijev. Piše se leto 2013. Olga je stara petnajst let in je izjemno talentirana telovadka. A Ukrajini se obetajo družbeni pretresi, predsednik Janukovič je namreč odstopil od približevanja Ukrajine Evropski uniji in državo raje tesneje povezal z Rusijo. Ljudstvo pa s tem ni zadovoljno. Olgina mati novinarka zato hčerko pošlje k očetu v Švico.

V novem okolju lepo poskrbijo zanjo in lahko se priključi švicarski ekipi telovadk v njihovem narodnem športnem centru. Olgo daje domotožje, zato je pogosto na videozvezi z mamo iz Kijeva. Toda nekega dne v Kijevu izbruhnejo siloviti nemiri, ki vase posrkajo tudi Olgino mamo.

Olga je zelo zaskrbljena in želi nazaj v Ukrajino, kar pa je trenutno nemogoče. Prisiljena je potlačiti svoje želje, se prilagoditi novemu okolju in se pripraviti za evropsko prvenstvo v gimnastiki. Toda ukrajinski nemiri postajajo vse silovitejši in hočeš nočeš vstopijo v Olgino življenje ter ga pretresejo do obisti.

Ti in jaz (Premiera)

Star Life ob 22.00

You & Me. VB., 2023. 1/6. Režija: Tom Vaughan. Igrajo: Nicole Bartlett, Andi Osho, Amanda Root, Nicholas Chambers, Clarence Smith. Miniserija. 30 min.

Ti in jaz. Foto Star Life

Sodobna ljubezenska zgodba, polna preobratov, je zgodba o iskanju ljubezni, ko jo najmanj pričakuješ. Trije glavni junaki doživljajo tragedije, za katere menijo, da jih ne bodo nikoli premagali. Ali lahko v prihodnosti znova najdejo upanje in ljubezen ali jih bo preteklost vedno zadrževala?

Ko je Ben spoznal Jess, je bila ljubezen na prvi pogled in stvari so se hitro odvijale. A zaradi tragedije je Ben obtičal. Mu bo Emma lahko pomagala?

Čeprav se premisa zdi preprosta, pa miniserija dobro zajame zapletenost življenja, ko raziskuje, kaj pomeni najti ljubezen, kaj pomeni ljubezen izgubiti in kaj je potrebno, da si drznemo spet ljubiti. Pri Guardianu so rekli, naj lahkoten stil gledalcev ne zavede, da je serija veliko bolj podobna Enemu dnevu Davida Nichollsa kot Notting Hillu Richarda Curtisa.