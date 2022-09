TV namigi: Upanje, Everest, Ena na ena

Sobota, 24. septembra

Upanje: TV SLo 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Håp. Nor., 2019. Režija: Maria Sødahl. Igrajo: Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Alfred Vatne, Ste- inar Klouman Hallert. Drama. 125 min.

Anja in Tomas živita za svoji karieri v svetu plesa in gledališča. Ustvarila sta si družino, ki jo sestavljajo njuni skupni otroci in odrasla Tomasova otroka iz prejšnjega zakona. Usklajevanje karier in zapletene družinske strukture zahteva več kot celega človeka. Oba sta precej izčrpana in njun odnos bi bil lahko boljši, a vseeno se zdijo srečna, čeprav nenavadna družina. To idilo prekine zdravniška diagnoza – rak: Anji zdravnik sporoči, da ima pred seboj še največ tri mesece življenja. Ji bo Tomas lahko stal ob strani? On, ki se je doslej osredotočal samo na svojo kariero?

Everest: Pop TV ob 20.00

ZDA, 2015. Režija: Baltasar Kormákur. Igrajo: Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson, Tom Goodman-Hill. Drama. 135 min.

Osupljiva pustolovščina je posneta po resničnih dogodkih tragičnih odprav, ki so skušale leta 1996 osvojiti najvišji vrh sveta. Ob začetkih množičnih komercialnih odprav na Mount Everest vodnika Rob in Scott pripravljata vsak svojo skupino turistov za naskok na vrh. Ker se bojita, da nekateri klienti ne bodo zmogli naporne poti, kljub nesoglasjem združita moči, na dan vzpona pa se vreme hitro poslabša. Alpinistična avantura se v trenutku spremeni v kruto bitko za življenje ali smrt, kjer je lahko vsak nepreviden korak usoden in vsak vdih redkega zraka poguben.

Ena na ena: Pop TV ob 17.50

Slo., 2022. Vodi: Uroš Slak. Pog. odd. 60 min. Vrača se oddaja, v kateri voditelj Uroš Slak gosti zanimive posameznike, ki pomembno zaznamujejo področja, na katerih delujejo. V prvi oddaji nove sezone bo gost Luka Mesec. Ali je Luka Mesec borec za delavske pravice ali kaviar socialist? Zakaj je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odlašal s testom za droge? Ali zagovarja nacionalizacijo zasebnih podjetij? Kaj pravi na očitke, da bo razveljavitev nakupa bokserjev, za katero se je zavzel, davkoplačevalce stala 70 milijonov evrov?