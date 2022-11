TV namigi: V nevarnosti, Šund in Misijon

Nedelja, 6. novembra

V nevarnosti: Planet TV ob 21.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Unlocked. Koprod., 2017. Režija: Michael Apted. Igrajo: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich, Michael Douglas. Akc. film. 135 min.

Vohunski triler režiserja Michaela Apteda o agentki Cie, ki mora v Londonu preprečiti teroristični napad z biološkim orožjem.

Potem ko ji v Parizu ni uspelo preprečiti terorističnega napada, v katerem je življenje izgubilo na desetine ljudi, agentko Cie Alice Racine premestijo v britansko prestolnico, kjer z njo naveže stik njen mentor Eric Lasch. Ta ji razloži, da teroristi v Londonu pripravljajo napad z biološkim orožjem. Alice dobi priložnost, da zasliši osumljenca, nato pa spozna, da so podatki, ki jih je od njega pridobila, kompromitirani.

Šund: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pulp Fiction. ZDA, 1994. Režija: Quentin Tarantino. Igrajo: John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman, Samuel L. Jackson. Krim. 154 min.

Šund Foto Pro Plus

Najeta morilca Vincent in Jules lovita amaterske prevarante. Šef Marsellus ju prosi, da popazita na njegovo ženo Mio, medtem ko se on ukvarja z boksarjem, ki bi moral v peti rundi izgubiti dvoboj, a se dogovora ni držal. Ko Vincent z Mio preživlja zanimiv večer, Marsellusa ujamejo seksualni obsedenci.

V svojem kultnem filmu je Quentin Tarantino postavil nove standarde v pripovedovanju zgodbe, režiji posebej duhovitih dialogov in zanimivih montažnih prijemih. Zaradi izvrstnih domislic in dobrega soundtracka se je Šund hitro usedel v pop kulturno podzavest in postal referenca mladi generaciji režiserjev.

Misijon: TV SLO 1 ob 22.25

The Mission. Fin./Nem., 2022. Režija: Tania Anderson. Dok. odd. 65 min.

Misijon Foto Tv Slo

Mormoni vsako leto pošljejo po svetu na tisoče mladih misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, da bi oznanjali svoj evangelij. Avtorji dokumentarne oddaje spremljajo ameriške najstnike, ki zapustijo zavetje svojih družin in življenje, prepleteno z vero, ter odpotujejo v hladno, gozdnato Finsko, med ljudi, ki veljajo za precej skeptične individualiste, zadržane tudi do vere …

Kritiki pravijo, da je film preveč površen, da bi bil res zanimiv za tiste, ki sami niso mormoni.