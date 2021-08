TV namigi: Večji svet, Zaprti krog in Trenutek reke

Sreda, 4. avgusta



Večji svet: TV SLO 1 ob 20.25

Zaprti krog: Planet TV 2 ob 21.00

Zaprti krog Foto Planet Tv





Trenutek reke: TV SLO 2 ob 22.50

Trenutek reke Foto Tv Slo

Drama posneta po resničnih dogodkih, opisanih v knjigi Corine Sombrun, v kateri popisuje svojo izjemno izkušnjo pri mongolskih šamanih.Medtem, ko Corine v Parizu žaluje za svojim pokojnim moškim, ji prijatelj in tudi službeni kolega iz tonskega studia predlaga potovanje na drugi konec sveta, da bi spet našla notranje ravnovesje. Pove ji, da potrebujejo še nekaj zvočnega gradiva iz Filipinov in Mongolije, Corine se odloči za Mongolijo … Tam se loti zvočnega snemanja v majhnem šotorskem zaselku sredi mongolske divjine.V Londonu odjekne eksplozija bombe, ki jo označijo za teroristični napad. Za napadom naj bi stal Farroukh Erdogan. Obtoženca bosta zastopala izkušena odvetnika Martin Rose in Claudia Simmons-Howe, ki sta tudi nekdanja ljubimca. Kmalu odkrijeta, da ju opazujejo nadzorne kamere v mestu in začneta sumiti, da gre za zaroto. Ko Martin in Claudia začneta kopati globlje, odkrijeta skrivnosti, ki ne bi smele priti na plan.Čeprav je igralska zasedba dobra, pa je zgodba preveč predvidljiva in polna lukenj, da bi film lahko pokukal iz povprečja.Reka Soča v svoji razmeroma kratki strugi povezuje dve popolnoma različni pokrajini: Alpe in Mediteran. In res se zdi, kot da je sestavljena iz dveh osebnosti. Ima tudi dve imeni. Soča je ženska. Isonzo je moški. Soča je voda protislovij – privlačna in nevarna, znana po smaragdni barvi in krvavi fronti. Prva svetovna vojna v teh krajih ni uničila le življenj, ampak tudi odnos, ki ga je tedanji človek gojil do narave.Režiserki sta prek zgodbe o Soči predstavili kraje, ki jih prečka reka, njihovo zgodovino in pokazali na mnoga protislovja tega ozemlja.