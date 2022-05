TV namigi: Nebotičniki, Elizabeti in Vzporedni mehanizem

Četrtek, 5. maja

Visoki nebotičniki, visoko tveganje: TV SLO 2 ob 20.00

High-Risk High-Rise. ZDA, 2021. Režija: Gary Glassman. Igrajo: Jay O. Sanders, Lance Lewman, Craig Sechler, Neil Ross, Liev Schreiber. 60 min.

V preteklih nekaj desetletjih se je število nebotičnikov močno povečalo. Danes v nebotičnikih živi in dela več ljudi kot kdaj prej. Zaradi rasti prebivalstva in gospodarskega razcveta se množijo tudi ti visoki in trdni gradbeni čudeži, ki kljubujejo zakonom fizike.

Želja po prihranku prostora in hkrati hlepenje po prestižu sta razloga, da so te stavbe čedalje višje. Toda občasno so vseeno uničeni v požarih ali potresih, zaradi pogrezanja tal. Kako varne so torej stolpnice?

Elizabeta I. in Elizabeta II.: Zlati kraljici: TV SLO 1 ob 23.15

Elisabeth I. and II.: The Golden Queens. VB, 2020. 1/2. Režija: Sam Taplin. Dok. odd. 55 min.

Dokumentarna oddaja v dveh delih predstavlja presenetljive vzporednice med odločitvami, ki sta jih, sicer štiri stoletja narazen, sprejemali znameniti vladarici – kraljici Elizabeta I. in Elizabeta II., pa tudi vzporedni zgodbi škotske kraljice Marije Stuart in princese Diane.

Tako Elizabeta I. kot Elizabeta II. sta se rodili kot manj pomembni članici kraljeve družine in si morali prestol priboriti, saj jima ni bil namenjen. Sedanja britanska vladarica je prestol zasedla po abdikaciji strica Edvarda VIII. in smrti očeta Jurija VI. ...

Vzporedni mehanizem globoke države: TV SLO 1 ob 20.55

Slo., 2022. Dok. film. 60 min.

Dokumentarni film Vzporedni mehanizem globoke države sledi knjigi Rada Pezdirja, ki razkriva finančno ozadje delovanja globoke države. Začne z vzporedno ekonomijo Udbe (tajne politične policije), za katero se je zdelo, da bo prenehala delovati po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Pa ni.

Avtor med drugim razkriva omrežja, ki so po osamosvojitvi nastala s pomočjo tajnih udbovsko-partijskih navez, kar je pripeljalo tudi do afere s pranjem iranskega denarja.