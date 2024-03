TV namigi: Volk in lev, Divja Slovenija in Križev pot

Petek, 29. marca

Volk in lev (Premiera): Pop TV ob 21.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Le loup et le lion. Fr./Kan., 2021. Režija: Gilles de Maistre. Igrajo: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack. Pust. drama. 125 min.

Volk in lev. Foto Pop TV

Ekipa, ki je posnela film Mia in beli lev, se vrača z novo zgodbo o človeško-živalskem prijateljstvu.

Po dedkovi smrti se sklene 20-letna Alma vrniti v nekdanji dom iz otroštva, na otoček sredi kanadske divjine. Tam iz ostankov letala reši levčka, poleg tega pa se v njenem varstvu znajde tudi mladiček volka. Alma volka poimenuje Mozart, leva pa Dreamer. Vse bi bilo idilično, če ne bi bil lev namenjen cirkusu, volk pa znanstveniku, ki želi ohraniti redko polarno vrsto …

Bo Almi uspelo obdržati oba živalska prijatelja in ju zaščititi?

Evangeličansko velikonočno bogoslužje V evangeličanskih cerkvah na veliki petek zvečer poteka osrednje velikonočno bogoslužje. Televizija Slovenija 1 bo ob 18.00 neposredno prenašala bogoslužje iz cerkvene občine Selo v Prekmurju.

Divja Slovenija: TV SLO 2 ob 22.50

Slo., 2021. Režija: Matej Vranič. Dok. film. 85 min.

Film Mateja Vraniča, profesionalnega fotografa in filmarja, ki že več kot tri desetletja raziskuje in odkriva živalski svet, je čudovit portret favne in flore Slovenije in se po produkcijski vrednosti lahko kosa z najboljšimi predstavniki žanra. V filmu se podamo med najvišje alpske vrhove in v odmaknjene dinarske gozdove, potujemo prek panonskih ravnic, se spustimo v podzemne jame kraškega sveta in pod gladino Jadranskega morja.

Predstavljenih je več kot 50 živalskih vrst, ki jih Matej Vranič spremlja v obdobju enega leta in jih prikaže v različnih vlogah, ki jim jih narekuje življenjski cikel: prehranjevanje oziroma lov, dvorjenje, spopad za samice, paritev ...

Poseben pečat dajejo filmu tudi posnetki redko videnih prizorov.

Križev pot: TV SLO 2 ob 21.10

Ita., 2024. Prenos iz rimskega Koloseja. 100 min.

Križev pot vsako leto poteka v rimskem Koloseju. Foto Vincenzo Pinto/Reuters

Na sporedu bo neposredni prenos pobožnosti križevega pota, ki ga bo v rimskem Koloseju vodil papež Frančišek.

Ob štirinajstih postajah Jezusovega pasijona, od obsodbe do groba, verniki razmišljajo o Jezusovem trpljenju in smrti, hkrati pa premišljujejo tudi o svojem življenju in trpljenju v sodobnem času.

Vsako leto je papež meditacije ob postajah zaupal predstavnikom Cerkve po vsem svetu, lani so imele meditacije ob postajah tako naslov Glasovi miru v svetu vojne, pripravili pa so jih ljudje, ki so jih osebno prizadele vojne, ki divjajo po svetu. Letos pa bo v nasprotju z drugimi leti meditacije napisal papež Frančišek sam.