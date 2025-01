TV namigi: vse pesmi letošnje Eme, Queeni in medrasna romanca

Sobota, 25. januarja

Ema pred Emo (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2025. Voditelja: Bernarda Žarn in Jože Robežnik. 85 min.

V oddaji bosta voditelja Bernarda Žarn in Jože Robežnik gostila vse izvajalce letošnjega izbora Ema 2025, ki bodo premierno predstavili krajši izsek svoje tekmovalne skladbe, ob tem pa osvetlili tudi svoje poglede na glasbo, ustvarjanje in evrovizijski spektakel. Postavljeni so bili pred izziv in v Retro Kitsch Discu bodo svoje pesmi v krajših izsekih premierno predstavili publiki.

V studiu so se jim pridružili poznavalci Eme in glasbeniki, ki so vso pot od Eme do nastopa na Pesmi Evrovizije že prehodili: Miša Molk, Denis Živčec, Maja Keuc, Lea Sirk, Nuša Derenda, Cole Moretti, Omar Naber in Eva Boto.

Na Emi 25 bo žirija sicer izbrala dve pesmi, med katerima bodo zmagovalno izbrali gledalci.

Bohemian Rhapsody

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Mike Myers. Drama. 155 min.

Drama prinaša poklon legendarni britanski skupini Queen, njihovi glasbi in pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval stereotipom in prestopal meje.

Film spremlja strm vzpon benda skozi vse najbolj priljubljene pesmi in revolucionaren zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na dan največjega dobrodelnega koncerta vseh časov Live Aid – ko je Mercury, soočen s smrtonosno boleznijo, povedel bend v eden izmed najbolj veličastnih nastopov v zgodovini rokovske glasbe.

Zabavna in ganljiva zgodba časti izjemno zapuščino benda, ki je bil kot družina.

Svet v očeh Charlesa Aznavourja

TV SLO 2 ob 20.00

Le regard de Charles. Fr., 2019. Režija: Marc di Domenico. Dok. film. 75 min.

VIKEND - Le regard de Charles - Svet v očeh Charlesa Aznavourja Foto Tvspored-service Tvspored-service

Svet v očeh Charlesa Aznavourja je (avto)portret slovitega francoskega šansonjerja z eno najdaljših glasbenih karier.

Pevec in pianist armenskih korenin pa je imel še eno strast – kamero. Snemal je vse, kar ga je obdajalo in se v vsem prepoznal, pa najsi je bil to deček na ulici ali velika zvezda tistega časa. V svoji nenasitni sli po življenju je nenehno potoval in pel v številnih jezikih, da bi osvojil mednarodno občinstvo.

A veliki šansonjer, čigar glas so kritiki sprva omalovaževali, je svet in bližnje spoznaval skozi oko kamere.

Ali in Ava

TV SLO 1 ob 22.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ali & Ava. VB, 2021. Režija: Clio Barnard. Igrajo: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Macy Shackleton, Shaun Thomas, Thomas Skelly. Drama. 100 min.

VIKEND - Ali & Ava - Sedmi pečat: Ali in Ava Foto Tvspored-service Tvspored-service

Ali je prijazen možak pakistanskih korenin, ki še vedno živi z ženo, čeprav je zveza že zdavnaj razpadla. Pravzaprav je šlo vse navzdol potem, ko sta izgubila še nerojenega otroka, in zato je ločitev pred vrati. Ava je nekaj let starejša od njega in je pravkar postala vdova.

Prvič se srečata v Avini šoli, kamor Ali pripelje hčer svojega najemnika. Med njima najprej vznikne iskreno prijateljstvo, ki temelji na skupni ljubezni do glasbe. Sčasoma se odnos poglobi in par se začne spopadati z zavračanjem zveze s strani obeh družin, tako angleške kot pakistanske.

Nežna ljubezenska zgodba o medrasni zvezi, ki naleti na velike, a tudi premagljive čeri v svojem okolju.