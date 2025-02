TV namigi: vsi so molčali, ko so vlekli ljudi z vlaka, samo Tomo ne

Torek, 4. februarja

Mož, ki ni mogel molčati (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.00

Čovjek koji nije mogao šutjeti. Hrv./koprod., 2024. Režija: Nebojša Slijepčević. Igrajo: Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Nebojša Pop Tasić. Kratki film. 15 min.

Leto 1993. Štrpci v Bosni in Hercegovini. Srbske paravojaške enote ustavijo potniški vlak na progi Beograd–Bar. Pregledujejo celoten sestav in izločajo potnike, ki niso srbske narodnosti. Med 500 potniki samo eden povzdigne glas in se jim postavi po robu.

Film, posnet po resnični zgodbi, ko je bil Hrvat Tomo Buzov edini, ki ni molčal, ko so njegove sopotnike vlekli z vlaka, je lani dobil zlato palmo za najboljši kratki film v Cannesu, je pa tudi aktualni nominiranec za oskarja za kratki film.

Pri filmu je kot direktor fotografije sodeloval Gregor Božič (sicer tudi režiser filma Zgodbe iz kostanjevih gozdov) in umetnik Nebojša Pop Tasić, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji.

Režiser Nebojša Slijepčević pravi, da to ni samo film o preteklosti, ampak da je to film tudi o sedanjosti, o vseh nas, ki bi morali spregovoriti, pa strahopetno molčimo.

Športni namig Alpsko smučanje: Ekipna paralelna tekma: TV SLO 2 ob 15.00 Svetovno prvenstvo, Saalbach. Z ekipno tekmo se bo začelo prvenstvo, ki bo trajalo do 16. februarja. Od Slovencev bodo na prvenstvu nastopili Ilka Štuhec, Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik, Andreja Slokar, Žan Kranjec, Martin Čater, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh, Anže Gartner, Nika Tomšič in Taja Prešern. Za slednje tri bo ekipna tekma tudi edina na prvenstvu. V boju proti Nemčiji se jim bo pridružil še Martin Čater.

Ločitve: Barcelona (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

The Split: Barcelona. VB, 2018. 1/2. Režija: Giulia Gandini. Igrajo: Nicola Walker, Stephen Mangan, Annabel Scholey, Fiona Button, Ian McElhinney. Miniserija. 60 min.

Po treh sezonah serije, ki se dogaja v družini ločitvenih odvetnic, na spored prihajata še dva dela, ki se odvijata v Barceloni. Tam se bosta namreč poročila Liv in Gael.

Hannah in Nathan sta se ločila, Nathan ima v novi zvezi otroka, Hannah pa je pravkar spoznala privlačnega odvetnika Archija. Tri mesece pozneje se Hannah, njeni sestri Nina in Rose s partnerjema, mama Ruth z Ronnijem in Nathan odpravijo v bližino Barcelone, kjer se bodo v idiličnem katalonskem okolju pridružili španskim svatom. Nevesta je Liv, najstarejša hči Hannah in Nathana, ženin Gael pa je iz bogate vinogradniške družine.

Kmalu po prihodu Hannah doživi presenečenje, saj je tam tudi Archie, spremlja ga Wren, ki jo predstavijo kot njegovo zaročenko. A resnica je drugačna in skrbno načrtovana poroka je pod velikim vprašajem …

Menopavza

TV SLO 2 ob 20.00

Ménopauses, quand les femmes en parlent. Fr., 2024. Režija: Julie Talon. Dok. film. 60 min.

Menopavza je zadnja menstruacija, s katero se pri ženski zaključi obdobje plodnosti. Nastane zaradi prenehanja delovanja jajčnikov, ki izločajo ženske spolne hormone, predvsem estrogen in progesteron.

V dokumentarni oddaji dvanajst žensk pripoveduje o tem, kako na lastni koži občutijo čas menopavze in kako bi želele oziroma ne bi hotele živeti v tem obdobju. Vročinski oblivi, uhajanje urina in celulit – kako ženske občutijo težo 50. let?

Čeprav med menopavzo doživljajo velike spremembe, se o njej ne govori prav veliko. Morda prav zaradi tega še naprej ostaja tabu.