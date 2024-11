TV namigi: Z dobrodelnim Klicem dobrote bodo zbirali denar

Sreda, 27. novembra

Klic dobrote: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2024. Režija: Aljaž Bastič. Dobrodelni konc. Prenos. 120 min.

Slovenska karitas skupaj z RTVS prireja 34. tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo v Dvorani Golovec v Celju. V Tednu Karitas nas letos nagovarja geslo Poti do srca. To so poti ljubezni, solidarnosti in razumevanja, ki nas povezujejo. Prostovoljci s svojim časom, energijo in prijaznostjo neizmerno prispevajo k tej povezanosti. Na dobrodelnem koncertu bodo nastopili: skupina Diamanti, Fehtarji, Uroš in Tjaša Steklasa, Dejan Vunjak, Hamo, IL Divji, Saša Lešnjek, Tadej in Anika Vindiš, Bassless, Domen Kljun, Kikifly, Poskočni muzikanti in Folklorna skupina Iskraemeco.

V letu 2023 se je med koncertom za družine v stiski zbralo 178.000 evrov, darovali pa boste lahko tudi letos.

Moč dotika: TV SLO 2 ob 17.50 (Premiera)

Slo., 2023. Režija: Jože Glažar. Dok. film. 60 min.

Moč dotika Foto Tv Slo

Film Moč dotika gledalcem približa življenja ljudi z gluhoslepoto, njihove potrebe in sposobnosti. Protagonisti jim razkrijejo raznolikost življenj gluhoslepih ter njihovo moč, ki je potrebna za premagovanje vsakodnevnih ovir. Njihove zgodbe so večinoma prežete z izjemno močjo, potrpežljivostjo in ranljivostjo.

Osrednjo vlogo v zgodbah ljudi z gluhoslepoto ima dotik, prek katerega spoznavajo svet in komunicirajo – z jezikom gluhoslepih, ki jim omogoča biti razumljen in razumeti. Različne vrste ustvarjalnosti so njihov način izražanja in obenem velik družbeni prispevek. Skupnosti gluhoslepih pa imajo pomembno vlogo pri kakovosti življenja posameznika in premagovanju vsakodnevnih ovir.

Umori v jeklarskem mestu: TV SLO 2 ob 22.15

Steeltown Murders. VB, 2023. 1/4. Režija: Marc Evans. Igrajo: Steffan Rhodri, Scott Arthur, Sion Alun Davies, Keith Allen, Rhys Ap William. Miniserija. 70 min.

Umori v jeklarskem mestu Foto Tv Slo

Miniserija je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje, kako napredek v forenziki lahko pomaga pri reševanju starih primerov.

Leta 1973 so bile v valižanskem Port Talbotu umorjene tri mlade ženske, šestnajstletni Geraldine in Pauline ter petnajstletna Sandra. Takrat sta primer reševala detektiva Paul Bethell in Phil Rees, ki sta bila prepričana, da sta ujela morilca, a mu krivde nista mogla dokazati. V preiskavo se aktivno vključita tudi trideset let kasneje.